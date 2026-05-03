Украина ожидает ответа США относительно визита американской делегации в Киев, - СМИ
Украина по-прежнему ожидает ответа от США по поводу приглашения американской делегации посетить Киев.
Об этом сообщили в посольстве Украины в США, пишет"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Украина ждет ответа
Отмечается, что Вашингтон продолжает рассматривать украинское предложение.
"На сегодняшний день американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, что мы сразу же начнем подготовку к нему", - заявили в посольстве.
В диппредставительстве заявили, что Киев осознает, что в настоящее время внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, однако украинская сторона надеется, что ситуация в регионе вскоре стабилизируется, и фокус внимания снова вернется к Украине.
"Это важно, поскольку у нас один приоритет - мы хотим закончить эту войну, закончить ее справедливо, справедливым миром и сделать так, чтобы она никогда не повторилась. А для этого должны быть сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем и то, что думают россияне по этому поводу", - заявили в посольстве.
Также в диппредставительстве добавили, что Украина готова к переговорам, а Зеленский открыт для проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву снова не даст конкретных результатов.
А якщо мєндєльша так сказала, то так воно і є. Все інше чистісінької води антисемітизм
А рейтинг несхвалення досягнув рекордно високих за обидва президентські терміни показників у 62%.
Згідно з опитуванням, дві третини американців також вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а перевага демократів над республіканцями зросла на цілих п'ять пунктів.
Втім, Трампа продовжують схвалювати 85% республіканців.
76% американців не схвалюють, як Трамп справляється з вартістю життя в США. Ще 72% незадоволені тим, як він справляється з інфляцією. А 65% не схвалюють загалом те, як він керує економікою. І це рекордно високий показник за обидва президентські терміни Трампа.
Разом з тим 66% американських громадян невдоволені тим, як Трамп вирішує ситуацію з Іраном. 65% - як він будує відносини із союзниками США.
Більшість його виборців підтримують внутрішню політику щодо емігрантів, там складна політична система, може бути більша підтримка але програш в ключових штатах.
Навіть президента обирає не більшість виборців, а делегати.
1. Закінчити війну як? Росія продовжує імперити далі чи поступово переходить до моделі нації?
У ЗЕ над цим питанням навіть не задумуються.
2.справедливий мир? Росія відключається до кордонів 1991-го у відповідності до Статуту ООН, який вона на відміну від Будапештського меморандуму підписувала?
3. "Не повторилася знову". Це вже повністю єретичне твердження, бо пришестя Звіра і Христа має циклічний характер і з певною періодичністю повторюється. Так можуть мислити люди, для яких Томос=термос.
4. Гарантії безпеки. Від Дональда Трампа, який заявляє, що йому не потрібен Папа Римський, який буде його критикувати?
Він і так як справжній християнин має діяти щодо Москви і Путіна, як це прописано в Іоана Богослова. Тобто має спалити живцем Путіна і Гундяєва. ☝️
Ці двоє аж ніяк не наблизять до закінчення війни і тем більше до справедливого миру.
І гарантії безпеки від США вже нічого не варті. Трамп це довів і по захисту союзників в перській затоці і по виводу військ з Європи. І якщо Трампу все це минеться, його чисельні порушення законів, перестибування через Конргес, то довіри штатам вже не буде. Навіть якщо буде адекватний наступний президент. Це лише на 4 роки, а потім знову "трампець".