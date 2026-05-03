Украина ожидает ответа США относительно визита американской делегации в Киев, - СМИ

Украина по-прежнему ожидает ответа от США по поводу приглашения американской делегации посетить Киев.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США, пишет"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Украина ждет ответа

Отмечается, что Вашингтон продолжает рассматривать украинское предложение.

"На сегодняшний день американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, что мы сразу же начнем подготовку к нему", - заявили в посольстве.

В диппредставительстве заявили, что Киев осознает, что в настоящее время внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, однако украинская сторона надеется, что ситуация в регионе вскоре стабилизируется, и фокус внимания снова вернется к Украине.

"Это важно, поскольку у нас один приоритет - мы хотим закончить эту войну, закончить ее справедливо, справедливым миром и сделать так, чтобы она никогда не повторилась. А для этого должны быть сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем и то, что думают россияне по этому поводу", - заявили в посольстве.

Также в диппредставительстве добавили, что Украина готова к переговорам, а Зеленский открыт для проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву снова не даст конкретных результатов.

