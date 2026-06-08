Зеленський провів розмову зі спецпосланцями США Віткоффом та Кушнером, - Axios

8 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Президент України Зеленський у понеділок провів телефонну розмову зі спецпосланцями президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером", - написав він із посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив журналістам факт розмови. Деталей він не розкрив.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передувало

Раніше повідомлялося, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський чекає на Віткоффа і Кушнера в Києві за два тижні