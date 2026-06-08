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Новини Переговори із США
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Зеленський провів розмову зі спецпосланцями США Віткоффом та Кушнером, - Axios

Спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер

8 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Президент України Зеленський у понеділок провів телефонну розмову зі спецпосланцями президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером", - написав він із посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив журналістам факт розмови. Деталей він не розкрив.

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Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський чекає на Віткоффа і Кушнера в Києві за два тижні

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Кушнер Джаред (71) США (26706) Віткофф Стів (316)
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Топ коментарі
+12
Знову ці два пі****ра будуть Україну примушувати до капітуляції, а Ху'йла будуть закидати різними ніштяками? Кожен раз ці переговори з трампістами ще страшніші ніж рашистські обстріли
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08.06.2026 22:25 Відповісти
+5
Зеля вже конкретно за***бав з цими переговорами. Всі минулі перегавори з америкосами нічим хорошим для України не закінчились. Тому коли Тромб заліз по вуха в іран і забув про Україну стало набагато легше. Нехай би Тромб в тому ірані до кінця війни сидів
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08.06.2026 22:47 Відповісти
+4
І шо казали? Двушечку вже прямо на тель-авів відсилати?
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08.06.2026 22:22 Відповісти
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І шо казали? Двушечку вже прямо на тель-авів відсилати?
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08.06.2026 22:22 Відповісти
На Маролаго.
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08.06.2026 22:37 Відповісти
Знову ці два пі****ра будуть Україну примушувати до капітуляції, а Ху'йла будуть закидати різними ніштяками? Кожен раз ці переговори з трампістами ще страшніші ніж рашистські обстріли
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08.06.2026 22:25 Відповісти
Зеля вже конкретно за***бав з цими переговорами. Всі минулі перегавори з америкосами нічим хорошим для України не закінчились. Тому коли Тромб заліз по вуха в іран і забув про Україну стало набагато легше. Нехай би Тромб в тому ірані до кінця війни сидів
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08.06.2026 22:47 Відповісти
- Абирвалг.
- Єщьо парочку.
- Москвашвєя.
- Атлєзь гніда.

Дуже змістовна та потужна розмова світил геополітики відбулася.
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08.06.2026 22:36 Відповісти
Зятёк и Витёк это два комических персонажа, которые видимо просили Зеленского трудоустроить их в Квартал... других тем для беседы априори быть не может.
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08.06.2026 22:38 Відповісти
Про все відомо, про все повідомляють, і тільки випадково забули повідомити про зустріч зеленого паяца з путінським олігархом
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08.06.2026 22:42 Відповісти
Двоє із ларца...😂
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08.06.2026 22:43 Відповісти
А хто вони є...? Просто цікаво!
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08.06.2026 22:43 Відповісти
Кушнеру присвоен высший дипломатический ранг:

Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный зять президента ...
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08.06.2026 23:01 Відповісти
То завхоз встречается,а то уже президент.Это как же можно не уважать себя и Украину,чтобы обсуждать с никнеймами судьбу страны.Допатужнился мародер.
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08.06.2026 22:52 Відповісти
@ "А чого ж вони особисто не приїхали?

Зазвичай, такі розмови нічого хорошого не приносять.
Був або тиск, або сильний тиск.

Але становище дещо змінилося.

Дуже сумніваюся, що великі ріелтори відчули зміну фону для перемовин, тому 100% врубали заїжджену пластинку про "виходьте з Донеччини в обмін ні на що, бо путін обіцяв, що більше нападати не буде".
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08.06.2026 22:56 Відповісти
Якщо двоє-троє зберуться в ім'я моє, я буду серед них.
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08.06.2026 23:17 Відповісти
 
 