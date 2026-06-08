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Зеленський провів розмову зі спецпосланцями США Віткоффом та Кушнером, - Axios
8 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Президент України Зеленський у понеділок провів телефонну розмову зі спецпосланцями президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером", - написав він із посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.
Радник президента Дмитро Литвин підтвердив журналістам факт розмови. Деталей він не розкрив.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.
Топ коментарі
+12 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.06.2026 22:25 Відповісти Посилання
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.06.2026 22:47 Відповісти Посилання
+4 Artcore
показати весь коментар08.06.2026 22:22 Відповісти Посилання
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- Єщьо парочку.
- Москвашвєя.
- Атлєзь гніда.
Дуже змістовна та потужна розмова світил геополітики відбулася.
Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный зять президента ...
Зазвичай, такі розмови нічого хорошого не приносять.
Був або тиск, або сильний тиск.
Але становище дещо змінилося.
Дуже сумніваюся, що великі ріелтори відчули зміну фону для перемовин, тому 100% врубали заїжджену пластинку про "виходьте з Донеччини в обмін ні на що, бо путін обіцяв, що більше нападати не буде".