УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21770 відвідувачів онлайн
Новини Візит Віткоффа в Україну
603 13

Зеленський чекає на Віткоффа і Кушнера в Києві за два тижні

Віткофф та Кушнер можуть відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський сподівається, що представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер знайдуть можливість приїхати до Києва за два тижні.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"За два тижні"

Так, президента запитали, коли він востаннє щось чув від посланців Дональда Трампа з питань миру і чи приїдуть вони коли-небудь до Києва.

"Так, ми розраховуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди за два тижні. Але принаймні я отримав таке повідомлення від моєї переговорної групи, вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і ті заявили, що готові приїхати до України та провести переговори, якщо, звичайно, якщо... завжди якщо. І сьогодні це "якщо" означає Близький Схід", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що "нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує відповіді США щодо візиту американської делегації до Києва, - ЗМІ

"Вони тут ніколи не були. Я думаю, це важливо не лише для нас. Для них корисно зрозуміти, побачити, побачити людей, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це має зупинити Росію", - сказав Зеленський.

Візити до Москви

Також президент нагадав, що спецпосланці Трампа вже кілька разів були в Москві.

"Я раніше про це казав, якщо вони хочуть цього разу поїхати до Москви, вони мають приїхати до Києва, а потім їхати до Москви. Я думаю, це буде корисно", – зауважив Зеленський.

Читайте: Не треба робити сенсації з візиту Віткоффа і Кушнера до України. Це потрібно їм, а не нам, - Зеленський

Що передувало

Раніше повідомлялося, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.

Автор: 

Зеленський Володимир (27887) Кушнер Джаред (69) Віткофф Стів (313)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
царь всея Дінастії требують... на поклон.......................
показати весь коментар
31.05.2026 20:01 Відповісти
+2
Навiщо вони тут потрiбнi ?
показати весь коментар
31.05.2026 20:00 Відповісти
+2
Це буде епохальна зустріч-Вітьок,зятьок і якийсь дурачок.
показати весь коментар
31.05.2026 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навiщо вони тут потрiбнi ?
показати весь коментар
31.05.2026 20:00 Відповісти
Земляки, хоч з кім побалакати. Знаєте як воно жити на чужині і прикидатися аборигеном?
показати весь коментар
31.05.2026 20:17 Відповісти
царь всея Дінастії требують... на поклон.......................
показати весь коментар
31.05.2026 20:01 Відповісти
Це буде епохальна зустріч-Вітьок,зятьок і якийсь дурачок.
показати весь коментар
31.05.2026 20:03 Відповісти
...якщо, звичайно, якщо... завжди якщо.
показати весь коментар
31.05.2026 20:05 Відповісти
Не приїдуть. У вітька алергія на залізницю.
показати весь коментар
31.05.2026 20:06 Відповісти
Шо бухати будуть? Чи чого?
показати весь коментар
31.05.2026 20:09 Відповісти
і я чекаю!
біля пивзаводу оболонь!
кияни знають.
показати весь коментар
31.05.2026 20:10 Відповісти
Безтолку, але хай спробує.
показати весь коментар
31.05.2026 20:12 Відповісти
Два тижні,а може три, а може двє трі нєделькі
показати весь коментар
31.05.2026 20:15 Відповісти
Двоє з ларця як два трампових яйця.
показати весь коментар
31.05.2026 20:26 Відповісти
Накуя нам тут ці два утирка зятьок та вітьок? Яка від них нам користь?
показати весь коментар
31.05.2026 20:38 Відповісти
А нафіга?(
показати весь коментар
31.05.2026 20:45 Відповісти
 
 