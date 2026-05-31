Зеленський чекає на Віткоффа і Кушнера в Києві за два тижні

Президент Володимир Зеленський сподівається, що представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер знайдуть можливість приїхати до Києва за два тижні.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

"За два тижні"

Так, президента запитали, коли він востаннє щось чув від посланців Дональда Трампа з питань миру і чи приїдуть вони коли-небудь до Києва.

"Так, ми розраховуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди за два тижні. Але принаймні я отримав таке повідомлення від моєї переговорної групи, вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і ті заявили, що готові приїхати до України та провести переговори, якщо, звичайно, якщо... завжди якщо. І сьогодні це "якщо" означає Близький Схід", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що "нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні".

"Вони тут ніколи не були. Я думаю, це важливо не лише для нас. Для них корисно зрозуміти, побачити, побачити людей, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це має зупинити Росію", - сказав Зеленський.

Візити до Москви

Також президент нагадав, що спецпосланці Трампа вже кілька разів були в Москві.

"Я раніше про це казав, якщо вони хочуть цього разу поїхати до Москви, вони мають приїхати до Києва, а потім їхати до Москви. Я думаю, це буде корисно", – зауважив Зеленський.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають з візитом до України на тлі зростаючих побоювань у Вашингтоні, що відновлення участі в мирних переговорах щодо Києва знову не дасть конкретних результатів.