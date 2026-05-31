Зеленский ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве через две недели

Президент Владимир Зеленский надеется, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Киев через две недели.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Через две недели"

Так, президента спросили, когда он в последний раз слышал что-либо от посланников Дональда Трампа по вопросам мира и приедут ли они когда-нибудь в Киев.

"Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. Но, по крайней мере, я получил такое сообщение от моей переговорной группы, они сказали мне, что имели контакты со Стивом и Джаредом, и те заявили, что готовы приехать в Украину и провести переговоры, если, конечно, если... всегда если. И сегодня это "если" означает Ближний Восток", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что "нам нужно увидеть американскую переговорную группу в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает ответа США относительно визита американской делегации в Киев, - СМИ

"Они здесь никогда не были. Я думаю, это важно не только для нас. Для них полезно понять, увидеть, увидеть людей, что их жизнь продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это должно остановить Россию", - сказал Зеленский.

Визиты в Москву

Также президент напомнил, что спецпосланцы Трампа уже несколько раз были в Москве.

"Я раньше об этом говорил: если они хотят на этот раз поехать в Москву, они должны приехать в Киев, а потом ехать в Москву. Я думаю, это будет полезно", - отметил Зеленский.

Читайте: Не нужно делать сенсацию из визита Уиткоффа и Кушнера в Украину. Это нужно им, а не нам, – Зеленский

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву снова не даст конкретных результатов.