РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12063 посетителя онлайн
Новости Визит Уиткоффа в Украину
692 13

Зеленский ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве через две недели

Уиткофф и Кушнер могут посетить Украину

Президент Владимир Зеленский надеется, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Киев через две недели.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Через две недели"

Так, президента спросили, когда он в последний раз слышал что-либо от посланников Дональда Трампа по вопросам мира и приедут ли они когда-нибудь в Киев.

"Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. Но, по крайней мере, я получил такое сообщение от моей переговорной группы, они сказали мне, что имели контакты со Стивом и Джаредом, и те заявили, что готовы приехать в Украину и провести переговоры, если, конечно, если... всегда если. И сегодня это "если" означает Ближний Восток", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что "нам нужно увидеть американскую переговорную группу в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает ответа США относительно визита американской делегации в Киев, - СМИ

"Они здесь никогда не были. Я думаю, это важно не только для нас. Для них полезно понять, увидеть, увидеть людей, что их жизнь продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это должно остановить Россию", - сказал Зеленский.

Визиты в Москву

Также президент напомнил, что спецпосланцы Трампа уже несколько раз были в Москве.

"Я раньше об этом говорил: если они хотят на этот раз поехать в Москву, они должны приехать в Киев, а потом ехать в Москву. Я думаю, это будет полезно", - отметил Зеленский.

Читайте: Не нужно делать сенсацию из визита Уиткоффа и Кушнера в Украину. Это нужно им, а не нам, – Зеленский

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву снова не даст конкретных результатов.

Автор: 

Зеленский Владимир (24366) Кушнер Джаред (69) Стив Уиткофф (312)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
царь всея Дінастії требують... на поклон.......................
показать весь комментарий
31.05.2026 20:01 Ответить
+4
Навiщо вони тут потрiбнi ?
показать весь комментарий
31.05.2026 20:00 Ответить
+4
Це буде епохальна зустріч-Вітьок,зятьок і якийсь дурачок.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навiщо вони тут потрiбнi ?
показать весь комментарий
31.05.2026 20:00 Ответить
Земляки, хоч з кім побалакати. Знаєте як воно жити на чужині і прикидатися аборигеном?
показать весь комментарий
31.05.2026 20:17 Ответить
царь всея Дінастії требують... на поклон.......................
показать весь комментарий
31.05.2026 20:01 Ответить
Це буде епохальна зустріч-Вітьок,зятьок і якийсь дурачок.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:03 Ответить
...якщо, звичайно, якщо... завжди якщо.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:05 Ответить
Не приїдуть. У вітька алергія на залізницю.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:06 Ответить
Шо бухати будуть? Чи чого?
показать весь комментарий
31.05.2026 20:09 Ответить
і я чекаю!
біля пивзаводу оболонь!
кияни знають.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:10 Ответить
Безтолку, але хай спробує.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:12 Ответить
Два тижні,а може три, а може двє трі нєделькі
показать весь комментарий
31.05.2026 20:15 Ответить
Двоє з ларця як два трампових яйця.
показать весь комментарий
31.05.2026 20:26 Ответить
Накуя нам тут ці два утирка зятьок та вітьок? Яка від них нам користь?
показать весь комментарий
31.05.2026 20:38 Ответить
А нафіга?(
показать весь комментарий
31.05.2026 20:45 Ответить
 
 