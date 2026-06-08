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Новости Переговоры с США
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Зеленский провел беседу со спецпосланцами США Уиткоффом и Кушнером, - Axios

Специальные представители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер

8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланцами президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", — написал он со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил журналистам факт разговора. Деталей он не раскрыл.

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Зеленский провел беседу с Виткоффом и Кушнером

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву снова не даст конкретных результатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ждет Виткоффа и Кушнера в Киеве через две недели

Автор: 

Зеленский Владимир (24435) Кушнер Джаред (71) США (29528) Стив Уиткофф (315)
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Топ комментарии
+12
Знову ці два пі****ра будуть Україну примушувати до капітуляції, а Ху'йла будуть закидати різними ніштяками? Кожен раз ці переговори з трампістами ще страшніші ніж рашистські обстріли
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08.06.2026 22:25 Ответить
+5
Зеля вже конкретно за***бав з цими переговорами. Всі минулі перегавори з америкосами нічим хорошим для України не закінчились. Тому коли Тромб заліз по вуха в іран і забув про Україну стало набагато легше. Нехай би Тромб в тому ірані до кінця війни сидів
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08.06.2026 22:47 Ответить
+4
І шо казали? Двушечку вже прямо на тель-авів відсилати?
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08.06.2026 22:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І шо казали? Двушечку вже прямо на тель-авів відсилати?
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08.06.2026 22:22 Ответить
На Маролаго.
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08.06.2026 22:37 Ответить
Знову ці два пі****ра будуть Україну примушувати до капітуляції, а Ху'йла будуть закидати різними ніштяками? Кожен раз ці переговори з трампістами ще страшніші ніж рашистські обстріли
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08.06.2026 22:25 Ответить
Зеля вже конкретно за***бав з цими переговорами. Всі минулі перегавори з америкосами нічим хорошим для України не закінчились. Тому коли Тромб заліз по вуха в іран і забув про Україну стало набагато легше. Нехай би Тромб в тому ірані до кінця війни сидів
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08.06.2026 22:47 Ответить
- Абирвалг.
- Єщьо парочку.
- Москвашвєя.
- Атлєзь гніда.

Дуже змістовна та потужна розмова світил геополітики відбулася.
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08.06.2026 22:36 Ответить
Зятёк и Витёк это два комических персонажа, которые видимо просили Зеленского трудоустроить их в Квартал... других тем для беседы априори быть не может.
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08.06.2026 22:38 Ответить
Про все відомо, про все повідомляють, і тільки випадково забули повідомити про зустріч зеленого паяца з путінським олігархом
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08.06.2026 22:42 Ответить
Двоє із ларца...😂
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08.06.2026 22:43 Ответить
А хто вони є...? Просто цікаво!
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08.06.2026 22:43 Ответить
Кушнеру присвоен высший дипломатический ранг:

Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный зять президента ...
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08.06.2026 23:01 Ответить
То завхоз встречается,а то уже президент.Это как же можно не уважать себя и Украину,чтобы обсуждать с никнеймами судьбу страны.Допатужнился мародер.
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08.06.2026 22:52 Ответить
@ "А чого ж вони особисто не приїхали?

Зазвичай, такі розмови нічого хорошого не приносять.
Був або тиск, або сильний тиск.

Але становище дещо змінилося.

Дуже сумніваюся, що великі ріелтори відчули зміну фону для перемовин, тому 100% врубали заїжджену пластинку про "виходьте з Донеччини в обмін ні на що, бо путін обіцяв, що більше нападати не буде".
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08.06.2026 22:56 Ответить
Якщо двоє-троє зберуться в ім'я моє, я буду серед них.
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08.06.2026 23:17 Ответить
 
 