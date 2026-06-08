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Зеленский провел беседу со спецпосланцами США Уиткоффом и Кушнером, - Axios
8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланцами президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", — написал он со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил журналистам факт разговора. Деталей он не раскрыл.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву снова не даст конкретных результатов.
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+12 ALEX SUROVV #593022
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+5 ALEX SUROVV #593022
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+4 Artcore
показать весь комментарий08.06.2026 22:22 Ответить Ссылка
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- Єщьо парочку.
- Москвашвєя.
- Атлєзь гніда.
Дуже змістовна та потужна розмова світил геополітики відбулася.
Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный зять президента ...
Зазвичай, такі розмови нічого хорошого не приносять.
Був або тиск, або сильний тиск.
Але становище дещо змінилося.
Дуже сумніваюся, що великі ріелтори відчули зміну фону для перемовин, тому 100% врубали заїжджену пластинку про "виходьте з Донеччини в обмін ні на що, бо путін обіцяв, що більше нападати не буде".