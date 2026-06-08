Зеленский провел беседу со спецпосланцами США Уиткоффом и Кушнером, - Axios

8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланцами президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", — написал он со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил журналистам факт разговора. Деталей он не раскрыл.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Украину на фоне растущих опасений в Вашингтоне, что возобновление участия в мирных переговорах по Киеву снова не даст конкретных результатов.

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