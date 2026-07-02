Умєрова і Кушнер провели переговори в останні два дні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що усе ще сподівається на візит спецпредставників США до України.

Про це він сказав журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Умєров і Кушнер мали розмову

Так, за словами Зеленського, протягом останніх двох днів відбулися переговори між головою РНБО Рустемом Умєровим та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент зазначив, що все ще сподівається на візит Кушнера та посланця Трампа Стіва Віткоффа до України, попри те, що підтримувані США мирні зусилля щодо припинення війни вже кілька місяців перебувають у "глухому куті".

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Зеленський сподівається на зустріч із Трампом

Зеленський додав, що сподівається на зустріч із Трампом на полях саміту НАТО в столиці Туреччини Анкарі наступного тижня.

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