РФ чекає на візит Віткоффа та Кушнера, щоб почути, як вони планують виконувати домовленості щодо України, - Лавров. ВIДЕО
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві чекають візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Лаврова, Росія нібито "дотримується домовленостей, досягнутих 15 серпня минулого року на Алясці".
"Путін неодноразово говорив, що він прийняв пропозицію президента Трампа, і ми, звичайно, розраховуємо на те, що позиція, яка узгоджена на основі американської пропозиції, буде втілюватися в життя", - сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.
Також він розповів, що у Росії набйлижчим часом очікують візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зята Трампа Джареда Кушнера.
"Звісно, сподіватимемося, що вони повідомлять про те, як американці планують виконувати домовленості, що ґрунтуються виключно на їхній пропозиції", - глава МЗС РФ.
Розмова Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
- Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
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Все залежатиме від того, яку таблетку він прийме зранку 😂
Замечательно живём!
Мы такие с ним друзья -
Куда он, Туда и я!
Це щось новеньке
завуальовано натякає, що ***** з трамплом вже все поРішали?
Ось таке воно, «мистецтво угоди» від Помаранчевого кловуна.
Іран заявляє, що Тромб погодився виділити $300 мільярдів на відновлення Ірану. Негайно буде розблоковано $24 мільярди заморожених активів. Іран стверджує, що частину цих грошей уже передано.
П.С. Тромб увесь час з апломбом заявляв, що він не дав Україні нічого. Натомість, Україна, начебто заборгувала перед США ті ж $300 млрд.
Вони просто хотіли їздити по світу , підписувати мільярдні угоди і брати комісійні.
а чекісти (московські куратори) ніяк не можуть вдуплитись, чого це спочатку платити комісійні, а потім домовленості. Домовлялись навпаки
- А ссуть оні, Пєтька, в унітаз.
Я хрінію.
насправді це схоже на якусь голосне гавкання собаки коли нікого нема