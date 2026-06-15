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Новини Відео Візит Віткоффа до РФ
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РФ чекає на візит Віткоффа та Кушнера, щоб почути, як вони планують виконувати домовленості щодо України, - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві чекають візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Лаврова, Росія нібито "дотримується домовленостей, досягнутих 15 серпня минулого року на Алясці".

"Путін неодноразово говорив, що він прийняв пропозицію президента Трампа, і ми, звичайно, розраховуємо на те, що позиція, яка узгоджена на основі американської пропозиції, буде втілюватися в життя", - сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.

Також він розповів, що у Росії набйлижчим часом очікують візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зята Трампа Джареда Кушнера.

"Звісно, сподіватимемося, що вони повідомлять про те, як американці планують виконувати домовленості, що ґрунтуються виключно на їхній пропозиції", - глава МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія домагатиметься "повного відновлення прав росіян і російськомовних" в Україні, - Лавров

Розмова Зеленського з Трампом

  • Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
  • Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте: В спробах побороти паливну кризу, уряд РФ дозволив своїм НПЗ випускати паливо зниженої якості, - росЗМІ

Автор: 

Кушнер Джаред (74) Лавров Сергій (1700) росія (70431) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+12
Так відверто і демонстративно вимагати звіт?
Це щось новеньке
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15.06.2026 14:05 Відповісти
+9
На кАвЙОр ***** викликає, чи шо?!
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15.06.2026 14:08 Відповісти
+4
Довбой@б щось там кукурікає...Білий шум.
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15.06.2026 14:08 Відповісти
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Може таки Трамп псіхане? Як не як на зятя наїжджають.
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15.06.2026 14:03 Відповісти
Цей похмурий кінь ще мріє, що Трамп щось буде виконувати . Вони переговорний трек по Ірану що не спостерігали? Ще та фантастика! Отаке і на них очікує: сьогодні мир і дружба завтра - ракети і бомби. І так три місяці...
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15.06.2026 14:14 Відповісти
То всього лише вітьок & зятьок, а для Трампа нема нікого важливішого за самого Трампа
Все залежатиме від того, яку таблетку він прийме зранку 😂
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15.06.2026 14:18 Відповісти
Дух анкоріджа вимагають 💩
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15.06.2026 15:22 Відповісти
Мы с приятелем вдвоём
Замечательно живём!
Мы такие с ним друзья -
Куда он, Туда и я!
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15.06.2026 15:37 Відповісти
Ніколи. Він боягуз і крутий тільки з слабкими, тут язик ковтне і буде ковтати
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15.06.2026 15:40 Відповісти
Так відверто і демонстративно вимагати звіт?
Це щось новеньке
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15.06.2026 14:05 Відповісти
вони рудому гроші платять
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15.06.2026 14:06 Відповісти
Трамп давно заявив, що в Анкориджі ніяких домовленостей не було. Вони навіть сумісної прес-конференції не зробили і обіду теж не було - випендаляли швидко пуйло назад в рашку за незговірливість. І ще там про якесь виконання розмріялися, наволочі!
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15.06.2026 14:19 Відповісти
На кАвЙОр ***** викликає, чи шо?!
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15.06.2026 14:08 Відповісти
На перекличку агентури
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15.06.2026 14:42 Відповісти
Довбой@б щось там кукурікає...Білий шум.
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15.06.2026 14:08 Відповісти
Чорним ротом можна згенерувати лише чорний шум!
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15.06.2026 14:40 Відповісти
Я так розумію автор цього повідомлення кавказець, бо що це за такий родич "зят"?
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15.06.2026 14:10 Відповісти
Дожилась Америка, вже якийсь старий російський підораs висуває їй пред'яву
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15.06.2026 14:13 Відповісти
Це стара шкапа так завуальовано натякає, що ***** з трамплом вже все поРішали?
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15.06.2026 14:15 Відповісти
це він про обмін територіями ,які не реальні
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15.06.2026 14:15 Відповісти
Затьок та Вітьок - солодка парочка.
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15.06.2026 14:16 Відповісти
Цікаво ,що ніхто офіційно не завив повний текст домовленостей на Алясці.
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15.06.2026 14:18 Відповісти
Что курит эта унылая лошадь?
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15.06.2026 14:23 Відповісти
@ (в перекладі):
Ось таке воно, «мистецтво угоди» від Помаранчевого кловуна.
Іран заявляє, що Тромб погодився виділити $300 мільярдів на відновлення Ірану. Негайно буде розблоковано $24 мільярди заморожених активів. Іран стверджує, що частину цих грошей уже передано.
П.С. Тромб увесь час з апломбом заявляв, що він не дав Україні нічого. Натомість, Україна, начебто заборгувала перед США ті ж $300 млрд.

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15.06.2026 14:24 Відповісти
У джедаев принято понарошку играть пока лох не сядет. Вот тромб и сел.
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15.06.2026 14:29 Відповісти
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15.06.2026 14:25 Відповісти
А еще запретить ********** Нибиру прятаться в гелиосфере Солнца
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15.06.2026 14:30 Відповісти
"Ми чекаємо відповіді, як ви збираєтеся виконувати нашу домовленість про капітуляцію України?" Рубіо каже, що її не було, але ж руде - хворе, 81-й рік, про що він там домовлявся в анкоріджі в автомобілі, а головне, при чому там Україна до їх словесного поносу, певно й не пам'ятає, погано що істота з деменцією не спростувала, що вона за спиною України ні про що не домовлялася, а хоч би й домовилася, нехай домовляються разом хоч про окупацію Марсу, але при чому до їх душевної зустрічі Україна?
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15.06.2026 14:26 Відповісти
Ну это конечно, это всенепременно, Витёк с Зятьком растолкуют как США встанут раком перед ****** надо только немного подождать ...
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15.06.2026 14:31 Відповісти
У деда шиза, возомнил себя даже не улусом джучи, и не РФССР, а целым СССР. Хотя СССР даже с той мощью не ********* на США без повода.
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15.06.2026 14:36 Відповісти
Да, глядя на всех этих старых приматов, понимаешь как выглядят особи с ярко выраженной деменцией.
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15.06.2026 14:51 Відповісти
Думав що США вже опускати нікуди, так обдолбана конячка почала агентуру в пресі зливати. Вже викликає офіційно для звіту. Хоча трампанутома начхати, він як агент зобов'язаний підкоритися і відправити
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15.06.2026 14:32 Відповісти
вітьок і кушнір - вони самі не в курсі, що від них хочуть .

Вони просто хотіли їздити по світу , підписувати мільярдні угоди і брати комісійні.

а чекісти (московські куратори) ніяк не можуть вдуплитись, чого це спочатку платити комісійні, а потім домовленості. Домовлялись навпаки
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15.06.2026 14:34 Відповісти
Потім в опломбованому товарному вагоні приїде переодягнений у жіночу сукню абрамовіч до києва, перетереть за дух омана і анкоріджа в сортіре адміністрації.
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15.06.2026 14:35 Відповісти
Про суть "домовленостей Анкоріджа" десь є написано? Хоча би про суть?
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15.06.2026 14:37 Відповісти
- А в чьом суть, Васілій Івановіч?
- А ссуть оні, Пєтька, в унітаз.
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15.06.2026 14:46 Відповісти
Мабуть хочуть обговорити шляхи виконання гарантій безпеки які США і Росія гарантували відповідно до Будапештського меморандуму, хочуть вибачитись перед Україною, компенсувати всі заподіяні матеріальні збитки, повернути окуповані теріторії Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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15.06.2026 14:45 Відповісти
Я теж так подумав
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15.06.2026 15:09 Відповісти
Точняк, Переживають чи хватить бабок на виконання обяцянок
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15.06.2026 15:36 Відповісти
Вікові та Кушнір це не про обов'язки та дипломатію - це про гроші, хабарі та гешефти без обов'язків та відповідальності.
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15.06.2026 15:09 Відповісти
Кобила ти стара,мерин з конюшні на що ти розраховуєш,не знаю.А заслуговуєш петлю не шибениці,можна просто удавку.
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15.06.2026 15:18 Відповісти
чомусь москва та трамп серйозно ставляться до домовленності в Анкоріжі ...між ними ,це наче як стіл зі стульями ...а от хто присяде ,тоді і побачимо ...
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15.06.2026 15:23 Відповісти
анкоридж плять анкоридж
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15.06.2026 15:26 Відповісти
То вони тепер на побігеньках у лаврова?
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15.06.2026 15:27 Відповісти
Лавров визвав девелоперів на килим зі звітом про зроблене?
Я хрінію.
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15.06.2026 15:32 Відповісти
Мда, кінь Лавруха ставить Трумпа в стійло - зробили таки Америку знову великою
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15.06.2026 15:35 Відповісти
Робить вигляд важного поца
насправді це схоже на якусь голосне гавкання собаки коли нікого нема
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15.06.2026 15:42 Відповісти
террорист лавров призывает Президента США исполнять договоренности с кремлевскими террористами. Эпично.
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15.06.2026 15:49 Відповісти
Тобто: Лавров -трампу давай вітька і зітька на доповідь!!! Старий іржавий пес проковтне виходку старого коня?
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15.06.2026 15:49 Відповісти
 
 