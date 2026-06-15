Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві чекають візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Лаврова, Росія нібито "дотримується домовленостей, досягнутих 15 серпня минулого року на Алясці".

"Путін неодноразово говорив, що він прийняв пропозицію президента Трампа, і ми, звичайно, розраховуємо на те, що позиція, яка узгоджена на основі американської пропозиції, буде втілюватися в життя", - сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.

Також він розповів, що у Росії набйлижчим часом очікують візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зята Трампа Джареда Кушнера.

"Звісно, сподіватимемося, що вони повідомлять про те, як американці планують виконувати домовленості, що ґрунтуються виключно на їхній пропозиції", - глава МЗС РФ.

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Розмова Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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