Росія домагатиметься "повного відновлення прав росіян і російськомовних" в Україні, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія продовжить добиватися відновлення прав росіян в Україні. І це є умовою миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ.

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"Обов'язково досягнемо повного відновлення прав тих росіян і російськомовних людей, проти яких розв'язано відкритий терор з боку неонацистського київського режиму", - сказав Лавров у відеозверненні з нагоди Дня російської мови.

За словами Лаврова, питання прав російськомовного населення є однією з ключових умов, які Росія пов’язує з можливим довгостроковим врегулюванням конфлікту.

Риторика Кремля

У своїй заяві Лавров також стверджував, що російськомовні в Україні нібито зазнають утисків, і назвав це "причиною для дій Росії".

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