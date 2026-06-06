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Новини Заяви Лаврова про Україну
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Росія домагатиметься "повного відновлення прав росіян і російськомовних" в Україні, - Лавров

рф обов’язково доможеться відновлення прав росіян в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія продовжить добиватися  відновлення прав росіян в Україні. І це є умовою миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ.

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"Обов'язково досягнемо повного відновлення прав тих росіян і російськомовних людей, проти яких розв'язано відкритий терор з боку неонацистського київського режиму", - сказав Лавров у відеозверненні з нагоди Дня російської мови.

За словами Лаврова, питання прав російськомовного населення є однією з ключових умов, які Росія пов’язує з можливим довгостроковим врегулюванням конфлікту.

Риторика Кремля

У своїй заяві Лавров також стверджував, що російськомовні в Україні нібито зазнають утисків, і назвав це "причиною для дій Росії".

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Автор: 

Лавров Сергій (1698) росія (70338)
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Топ коментарі
+21
А что не так с правами россиян в Украине? Им даже землю выдают, каждому. Да, немного, по 2 м2 на человека - зато своя навсегда.
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06.06.2026 12:23 Відповісти
+17
Коли ти вже нарешті здохнеш нациська ****.
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06.06.2026 12:23 Відповісти
+13
Так саме тому ви знищили десятки міст і десятки тисяч так званих російськомовних жителів на Донбасі ? до чого ця істота нікчемна воно настільки тупе що навіть збрехати не вміє.
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06.06.2026 12:27 Відповісти
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А что не так с правами россиян в Украине? Им даже землю выдают, каждому. Да, немного, по 2 м2 на человека - зато своя навсегда.
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06.06.2026 12:23 Відповісти
Ну,про тебе ж Кінь не знає,ось і гоніт пургу.
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06.06.2026 13:09 Відповісти
О дебіл. І як він міністром працює?
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06.06.2026 12:23 Відповісти
так само, як і геббельс...
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06.06.2026 12:26 Відповісти
.. ну як Ви можете лошару з Геббельсом порівнювати!? Геббельс навчався у ШЕСТИ університетах.... Його шестигодинні речі без шпаргалок...і мекання лошака з бомажкою....)))
Едине..що повинно бути однаковим !! Це такий же ж кінець..як і у Геббельса. Та й тут порівняння хиткі. Лавруша ніколи не покінчить з собою... І едине що їх об*єднує..це назва...**ФАШИЗМ-РАШИЗМ**
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06.06.2026 13:02 Відповісти
Не, не, не, не, не, Геббельсто пропагондон, а ось фон Ріббентроп працював на той самой стезі шо і цей армянін.
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06.06.2026 13:11 Відповісти
Коли ти вже нарешті здохнеш нациська ****.
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06.06.2026 12:23 Відповісти
Скоріше твій, як втікав, вплавь, або в багажнику. Не тобі коментувати, особливо тих, хто не залишив Україну
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06.06.2026 12:30 Відповісти
71% українців продовжують споживати російськомовний контент.
82% київських учнів на перервах спілкуються російською.
66% - на уроках спілкується російською.
40% вчителів на перервах переходять на російську.
24% вчителів під час уроків переходять на російську.
Це дані моніторингового дослідження Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
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06.06.2026 12:42 Відповісти
такі так! в диниерії та линиерії вже повністю відновили та процвітають...
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06.06.2026 12:25 Відповісти
Їбанат! - не буде миру
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06.06.2026 12:25 Відповісти
Російськомовні отримують утиски від кацапів тільки,починаючи з 2014 року... .
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06.06.2026 12:26 Відповісти
Так отож! Захисту "всіх прав" узкоязиких кацапія домоглася, коли вторглася в Уераїну у 2014 році.
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06.06.2026 13:31 Відповісти
Так саме тому ви знищили десятки міст і десятки тисяч так званих російськомовних жителів на Донбасі ? до чого ця істота нікчемна воно настільки тупе що навіть збрехати не вміє.
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06.06.2026 12:27 Відповісти
Кацапня хоче знову "угніздиться" в Україні, і "править бал"...
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06.06.2026 12:37 Відповісти
яких саме прав? Бо менi не вiдома нацiональнiсть американець.
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06.06.2026 12:28 Відповісти
Російськомовні українці, ви знаєте чого добивається кацапня цими домаганнями. Багато російськомовних українців у прифронтових зонах і не тільки вже відчули захист від кремля у вигляді згвалтувань, катувань, вбивств, знищення житла та викрадення дітей. Робіть висновки.
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06.06.2026 12:30 Відповісти
За таким кластером людей потрібно закріпити одне головне право: "ПРАВО ЗВАЛИТИ З УКРАЇНИ" на омріяну країну з умовною назвою "рф"!!!
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06.06.2026 12:30 Відповісти
пусть эта особь с мордой как у лошади расскажет как НЕ притесняют украинцев на оккупированных территориях, как НЕ закрывают украинские школы и учебные заведения.
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06.06.2026 12:30 Відповісти
А что старой лошади остается говорить? Не может же он сказать, что путин покупает и отправляет дохнуть в наши степи собственных сограждан из-за своих комплексов и обиды за то, что народ Украины предпочел экономический союз с Европой, а не таежный союз.
Он войну-то начал только из-за СВОЕГО неумения договариваться: "обиделся" на януковича, которого тогда купил за 3 млрд., а когда януковичу украинцы сказали, что хотят договор с Европой, а не с фактически путиным, он и напал.
Все просто, сотни тысяч погибших, миллионы пострадавших из-за комплексов старого деда со вставной челюстью. Уааа, уааа, уааа... Было бы смешно, если бы не было ужасно...
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06.06.2026 12:32 Відповісти
Реально це падло хотіло крові. Після майдану треба було не в Крим пертися, а проявити розум, бачення, та хитрість, і підтримати нову владу. Українці б обісцялися від щастя.
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06.06.2026 12:40 Відповісти
Мабуть попяра все ж щось провіз через кордон, бо лошадь ху...ла знову в рознос пішла
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06.06.2026 12:34 Відповісти
Цікаво, чи може слон коня на ×ую повертіти? Дуже хотілося б подивитися, а потім послухати незабутні враження лаврова.
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06.06.2026 12:38 Відповісти
Росія спочатку практично знищила російськомовних українців,перетворила їх міста на сході в руїни а тепер бореться за їх права...Така от москальська логіка...
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06.06.2026 12:38 Відповісти
кацапы больные на всю голову и не пьют таблетки
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06.06.2026 12:39 Відповісти
коняка ,а ти у себе в лаптестані захищай ваші етноси які окупували ,хай вони згадають свою мову ,а" руцкій язик " це мова колаборантів ...і в загалі пшов нах...
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06.06.2026 12:40 Відповісти
Спеціально на староболгарському-На х#й пошла,тварь. Манкурт е#аный. Позор армянского народа
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06.06.2026 12:40 Відповісти
Україна домагатиметься повного відновлення прав українців та україномовних у росії. Українська - друга державна в росії і ПЦУ має мати свого представника та парафії у росії.
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06.06.2026 12:41 Відповісти
Англія домагатиметься повного відновлення прав англомовних в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. )))
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06.06.2026 12:42 Відповісти
Жду свята, коли цю "говорящую ртом лошадь" нарешті заткнуть.
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06.06.2026 12:49 Відповісти
Не питання. Там ваших повноправних лиси в посадках доїдають.
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06.06.2026 12:50 Відповісти
Одним словом - придурок!
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06.06.2026 12:55 Відповісти
Дайте ему овса.
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06.06.2026 12:55 Відповісти
Ще рік війни, і в Україні, з російськомовних, залишаться тільки депутати опзж, сн і друзі зеленського...
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06.06.2026 13:00 Відповісти
Демілітарізація їм , схоже , вже не потрібна ...
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06.06.2026 13:00 Відповісти
Краще про відновлення прав коней в росії переймайся.
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06.06.2026 13:00 Відповісти
Саме цікаве що навіть зед-населення вже відверто рже над ним.
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06.06.2026 13:02 Відповісти
Зрівнюючи з землею міста і села де жили так звані "російськомовні", вбиваючи та катуючи "російськомовних" росія так їх заЧищає ну в сенсі захищає звичайно.
Цікаво що навіть Краснову-Тромбу поки що не приходила в голову ідея захищати "англомовних" а таких ой як багато. Є де США розвернутися при бажанні.
П.С вже сам термін "російськомовні" придуманий на росії дякуючи стараннями росії сприймається як "прокажонні".
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06.06.2026 13:03 Відповісти
Давай список рабзіян в Ураїні із-за яких йде ця війна. Щоб нам легше було їх відшукати і надати їм права так як рашисти зробили вжа на дамбасі з сотнями тисяч жителів
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06.06.2026 13:09 Відповісти
Уйобише плоскомордое, заткни свой рот. Ты уже вытянулся в плоский лист пластелиновый и вот вот порвешся. Кого ты собрался защищать и что-то там возвращать? Верни себе мозги которые забыл в чемодане путина.
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06.06.2026 13:13 Відповісти
От лошара. Он Мадяр без війни все порішав.
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06.06.2026 13:20 Відповісти
Російськомовним треба напрягтися, російський чобіт йде захищати їх права.
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06.06.2026 13:23 Відповісти
Вибачаюсь за матюки, але по іншому не скажеш. ***** ********* майже весь донбас де проживало 80 відсотків рузьГоізичних і тепер будуть вимагати від України додержуватись якихось прав які до вторгнення кацапів ніхто не порушував.
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06.06.2026 13:33 Відповісти
ага, предварительно убив их в одессе, харькове и других русскоязычных городах
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06.06.2026 13:38 Відповісти
Домогалка не відросла.
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06.06.2026 13:38 Відповісти
За зразком Угорщини у Закарпатті. Дурний приклад - заразний !!!
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06.06.2026 13:43 Відповісти
сракомовні ніяк не можуть опанувати українську
слабо заткнути цим ротяку ************** ?
щоби вони говорили, якби в нас не лишилось сракомовних ?
але вам же западло. ви і далі будете триздіти російським суржиком, називаючи це радним ізиком
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06.06.2026 13:46 Відповісти
насправді в Україні мізерна кількість людей які говорять російською
це суржик, у вас акцент хохла, змиріться з цим і вивчіть уже власну мову
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06.06.2026 13:48 Відповісти
 
 