Росія домагатиметься "повного відновлення прав росіян і російськомовних" в Україні, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія продовжить добиватися відновлення прав росіян в Україні. І це є умовою миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ.
"Обов'язково досягнемо повного відновлення прав тих росіян і російськомовних людей, проти яких розв'язано відкритий терор з боку неонацистського київського режиму", - сказав Лавров у відеозверненні з нагоди Дня російської мови.
За словами Лаврова, питання прав російськомовного населення є однією з ключових умов, які Росія пов’язує з можливим довгостроковим врегулюванням конфлікту.
Риторика Кремля
У своїй заяві Лавров також стверджував, що російськомовні в Україні нібито зазнають утисків, і назвав це "причиною для дій Росії".
Топ коментарі
+21 Dmitry Begemotovich
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+17 Володимир Омельянов
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+13 Володимир Омельянов
показати весь коментар06.06.2026 12:27 Відповісти Посилання
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Едине..що повинно бути однаковим !! Це такий же ж кінець..як і у Геббельса. Та й тут порівняння хиткі. Лавруша ніколи не покінчить з собою... І едине що їх об*єднує..це назва...**ФАШИЗМ-РАШИЗМ**
82% київських учнів на перервах спілкуються російською.
66% - на уроках спілкується російською.
40% вчителів на перервах переходять на російську.
24% вчителів під час уроків переходять на російську.
Це дані моніторингового дослідження Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
Он войну-то начал только из-за СВОЕГО неумения договариваться: "обиделся" на януковича, которого тогда купил за 3 млрд., а когда януковичу украинцы сказали, что хотят договор с Европой, а не с фактически путиным, он и напал.
Все просто, сотни тысяч погибших, миллионы пострадавших из-за комплексов старого деда со вставной челюстью. Уааа, уааа, уааа... Было бы смешно, если бы не было ужасно...
Цікаво що навіть Краснову-Тромбу поки що не приходила в голову ідея захищати "англомовних" а таких ой як багато. Є де США розвернутися при бажанні.
П.С вже сам термін "російськомовні" придуманий на росії дякуючи стараннями росії сприймається як "прокажонні".
слабо заткнути цим ротяку ************** ?
щоби вони говорили, якби в нас не лишилось сракомовних ?
але вам же западло. ви і далі будете триздіти російським суржиком, називаючи це радним ізиком
це суржик, у вас акцент хохла, змиріться з цим і вивчіть уже власну мову