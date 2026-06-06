Россия будет добиваться "полного восстановления прав россиян и русскоязычных" в Украине, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет и впредь добиваться восстановления прав россиян в Украине. И это является условием мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Обязательно добьемся полного восстановления прав тех россиян и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима", - сказал Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.

По словам Лаврова, вопрос прав русскоязычного населения является одним из ключевых условий, которые Россия связывает с возможным долгосрочным урегулированием конфликта.

Риторика Кремля

В своем заявлении Лавров также утверждал, что русскоязычные в Украине якобы подвергаются притеснениям, и назвал это "причиной для действий России".

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