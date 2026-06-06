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Новости Заявления Лаврова об Украине
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Россия будет добиваться "полного восстановления прав россиян и русскоязычных" в Украине, - Лавров

РФ обязательно добьется восстановления прав россиян в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет и впредь добиваться восстановления прав россиян в Украине. И это является условием мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Обязательно добьемся полного восстановления прав тех россиян и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима", - сказал Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка.

По словам Лаврова, вопрос прав русскоязычного населения является одним из ключевых условий, которые Россия связывает с возможным долгосрочным урегулированием конфликта.

Риторика Кремля

В своем заявлении Лавров также утверждал, что русскоязычные в Украине якобы подвергаются притеснениям, и назвал это "причиной для действий России".

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Автор: 

Лавров Сергей (2403) россия (97822)
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Топ комментарии
+5
А что не так с правами россиян в Украине? Им даже землю выдают, каждому. Да, немного, по 2 м2 на человека - зато своя навсегда.
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06.06.2026 12:23 Ответить
+5
Коли ти вже нарешті здохнеш нациська ****.
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06.06.2026 12:23 Ответить
+4
такі так! в диниерії та линиерії вже повністю відновили та процвітають...
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06.06.2026 12:25 Ответить
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А что не так с правами россиян в Украине? Им даже землю выдают, каждому. Да, немного, по 2 м2 на человека - зато своя навсегда.
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06.06.2026 12:23 Ответить
О дебіл. І як він міністром працює?
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06.06.2026 12:23 Ответить
так само, як і геббельс...
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06.06.2026 12:26 Ответить
Коли ти вже нарешті здохнеш нациська ****.
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06.06.2026 12:23 Ответить
каЦапорилі украЫнцЫ, ваш звьоздный час.....
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06.06.2026 12:24 Ответить
Скоріше твій, як втікав, вплавь, або в багажнику. Не тобі коментувати, особливо тих, хто не залишив Україну
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06.06.2026 12:30 Ответить
Пшьолъ - нафуй! Ше воно буде розказувати, кому - шо коментувати
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06.06.2026 12:43 Ответить
71% українців продовжують споживати російськомовний контент.
82% київських учнів на перервах спілкуються російською.
66% - на уроках спілкується російською.
40% вчителів на перервах переходять на російську.
24% вчителів під час уроків переходять на російську.
Це дані моніторингового дослідження Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
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06.06.2026 12:42 Ответить
такі так! в диниерії та линиерії вже повністю відновили та процвітають...
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06.06.2026 12:25 Ответить
Їбанат! - не буде миру
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06.06.2026 12:25 Ответить
Російськомовні отримують утиски від кацапів тільки,починаючи з 2014 року... .
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06.06.2026 12:26 Ответить
Так саме тому ви знищили десятки міст і десятки тисяч так званих російськомовних жителів на Донбасі ? до чого ця істота нікчемна воно настільки тупе що навіть збрехати не вміє.
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06.06.2026 12:27 Ответить
Кацапня хоче знову "угніздиться" в Україні, і "править бал"...
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06.06.2026 12:37 Ответить
яких саме прав? Бо менi не вiдома нацiональнiсть американець.
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06.06.2026 12:28 Ответить
Російськомовні українці, ви знаєте чого добивається кацапня цими домаганнями. Багато російськомовних українців у прифронтових зонах і не тільки вже відчули захист від кремля у вигляді згвалтувань, катувань, вбивств, знищення житла та викрадення дітей. Робіть висновки.
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06.06.2026 12:30 Ответить
За таким кластером людей потрібно закріпити одне головне право: "ПРАВО ЗВАЛИТИ З УКРАЇНИ" на омріяну країну з умовною назвою "рф"!!!
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06.06.2026 12:30 Ответить
пусть эта особь с мордой как у лошади расскажет как НЕ притесняют украинцев на оккупированных территориях, как НЕ закрывают украинские школы и учебные заведения.
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06.06.2026 12:30 Ответить
А что старой лошади остается говорить? Не может же он сказать, что путин покупает и отправляет дохнуть в наши степи собственных сограждан из-за своих комплексов и обиды за то, что народ Украины предпочел экономический союз с Европой, а не таежный союз.
Он войну-то начал только из-за СВОЕГО неумения договариваться: "обиделся" на януковича, которого тогда купил за 3 млрд., а когда януковичу украинцы сказали, что хотят договор с Европой, а не с фактически путиным, он и напал.
Все просто, сотни тысяч погибших, миллионы пострадавших из-за комплексов старого деда со вставной челюстью. Уааа, уааа, уааа... Было бы смешно, если бы не было ужасно...
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06.06.2026 12:32 Ответить
Реально це падло хотіло крові. Після майдану треба було не в Крим пертися, а проявити розум, бачення, та хитрість, і підтримати нову владу. Українці б обісцялися від щастя.
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06.06.2026 12:40 Ответить
Мабуть попяра все ж щось провіз через кордон, бо лошадь ху...ла знову в рознос пішла
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06.06.2026 12:34 Ответить
Цікаво, чи може слон коня на ×ую повертіти? Дуже хотілося б подивитися, а потім послухати незабутні враження лаврова.
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06.06.2026 12:38 Ответить
Росія спочатку практично знищила російськомовних українців,перетворила їх міста на сході в руїни а тепер бореться за їх права...Така от москальська логіка...
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06.06.2026 12:38 Ответить
кацапы больные на всю голову и не пьют таблетки
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06.06.2026 12:39 Ответить
коняка ,а ти у себе в лаптестані захищай ваші етноси які окупували ,хай вони згадають свою мову ,а" руцкій язик " це мова колаборантів ...і в загалі пшов нах...
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06.06.2026 12:40 Ответить
Спеціально на староболгарському-На х#й пошла,тварь. Манкурт е#аный. Позор армянского народа
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06.06.2026 12:40 Ответить
Україна домагатиметься повного відновлення прав українців та україномовних у росії. Українська - друга державна в росії і ПЦУ має мати свого представника та парафії у росії.
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06.06.2026 12:41 Ответить
Англія домагатиметься повного відновлення прав англомовних в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. )))
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06.06.2026 12:42 Ответить
Жду свята, коли цю "говорящую ртом лошадь" нарешті заткнуть.
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06.06.2026 12:49 Ответить
Не питання. Там ваших повноправних лиси в посадках доїдають.
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06.06.2026 12:50 Ответить
Одним словом - придурок!
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06.06.2026 12:55 Ответить
Дайте ему овса.
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06.06.2026 12:55 Ответить
 
 