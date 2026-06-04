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Новости переговоры с РФ Мирное соглашение
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Лавров: Россия не видит готовности Украины к мирному диалогу

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет о якобы готовности России к мирным переговорам с Украиной, однако Киев якобы виноват в том, что диалог отсутствует.

Об этом Лавров заявил в комментарии пропагандистскому ресурсу RT Arabic, передает Цензор.НЕТ.

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О переговорах

Глава российского дипломатического ведомства в очередной раз пытался переложить ответственность за продолжение агрессии на украинскую сторону и ее партнеров.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу с другой стороны. Мы не можем найти с другой стороны тех, с кем мы могли бы вести диалог", — цинично заявил Лавров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия "особенно" не желает идти на уступки по поводу завершения войны в Украине, — Рубио

Он также добавил, что европейские предложения о предоставлении гарантий безопасности Украине после прекращения огня являются "попыткой увековечить нацистский режим".

"Европейцы говорят: остановите россиян, выдвиньте россиянам условия, а мы, Европа, предоставим гарантии безопасности Украине, той Украине, которая останется после прекращения огня, — но это означает, что они хотят увековечить нацистский режим, не выдвигая ему никаких требований по выполнению Устава ООН", — посетовал Лавров.

"Война Байдена стала войной Трампа" 

  • Отдельное внимание глава российского МИД уделил позиции США. Он признал, что, несмотря на публичные обещания Дональда Трампа быстро остановить войну, реальные действия и заявления госсекретаря США Марко Рубио свидетельствуют о продолжении проукраинского курса.

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"Учитывая то, что сказал Марко Рубио, — а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, — учитывая то, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, по сути, различий в подходах США и Европы. То, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа", — говорит он.

Лавров добавил, что если бы США продвигали свою мирную инициативу "по-настоящему" (то есть на условиях капитуляции Киева, — ред.), стороны якобы "давно бы сидели за столом переговоров".

Автор: 

Лавров Сергей (2402) переговоры (5814) россия (97789) США (29510) война в Украине (8401)
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Топ комментарии
+2
Іго-гоооооооо!!!Фр-рррр...
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04.06.2026 19:25 Ответить
+2
Здичавілі, НАХ.. з України!
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04.06.2026 19:28 Ответить
+2
Дайте вже йому 1 гр того нікотину
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04.06.2026 19:31 Ответить
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Іго-гоооооооо!!!Фр-рррр...
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04.06.2026 19:25 Ответить
З цієї шкапи пора вже здерти підкови!
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04.06.2026 19:37 Ответить
Ти вже заїбав своєю простотою - кацапи не б"ють - тільки Україна продовжує воювати
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04.06.2026 19:25 Ответить
Та нікого він не ***, а просто без толку дрочить!
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04.06.2026 19:38 Ответить
лаврун лаврал, лаврёт и всегда будет лаврать
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04.06.2026 19:27 Ответить
Воно перестане брехати тільки тоді коли здохне. Як би хотілося бачити його бовтаючимся на мотузці на дереві..
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04.06.2026 19:33 Ответить
Здичавілі, НАХ.. з України!
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04.06.2026 19:28 Ответить
Морда коняча ,докажи дебіл сучий, що в Україні нацистський режим.Це ваше бандитське кодло з кооператива "Озеро" захватило владу в паРаші,підняли їх з колін поставили раком і трахаєте 25 років,промили мізки "народу-побєдітєлю" по распітію "бояришника" і денатурата і втираєте,поучаїте як кому жити,а самі в гівні ковирсаєтесь.Ваш режим нацистський назва йому в 21 віці буде -РАШИЗМ.Там де руській мір,там гівном воняє
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04.06.2026 19:31 Ответить
Якщо конкретно,мав би говорити про слугу.
Також,про козиря,про якого чомусь вічний мовчок від тов.лаврова.
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04.06.2026 19:31 Ответить
Дайте вже йому 1 гр того нікотину
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04.06.2026 19:31 Ответить
І ще 3гр контрольних
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04.06.2026 19:38 Ответить
Кремлівський блазень, кобиляча голова 🤮
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04.06.2026 19:34 Ответить
А лопатою по конячій морді, щоб баньки вискочили.
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04.06.2026 19:35 Ответить
Здохни вже,старий кацапській підар!
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04.06.2026 19:36 Ответить
В понимании лаврова, мирные переговоры - это согласие Украины на капитуляцию с потерей 4-х областей и Крыма.
лавров, а почему Сталин не предлагал мирные переговоры Гитлеру, когда тот был на расстоянии вытянутой руки от москвы?
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04.06.2026 19:37 Ответить
Пишуть , що пропонував... Пропонував віддать Україну, Білорусь, та Прибалтику. Але Гітлер на це не пішов - бо планував вийти на ось Архангельськ-Астрахань...
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04.06.2026 19:50 Ответить
ачєрєдной брєд сівай кабили...
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04.06.2026 19:37 Ответить
https://t.me/voynareal/137634 👌«Это п*здец, нас в*бало»: кадри наслідків вчорашнього удару по корвету «Бойкий» в Кронштадті - кажуть, що і 200-ті теж є
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04.06.2026 19:38 Ответить
Саме завдяки трампу сша стали допомагати росіянам, тепер вони можуть говорити все що завгодно, а тепер якщо об'єктивно, Україна завдяки мужності та невеликої допомоги Європи протистоїть росії та китаю і приховано сша. Ото фігня, як нас не *******.
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04.06.2026 19:39 Ответить
Рядом,падло, подібно рібентропу,сидітимиш біля Ху...ла на лаві міжнародного кримінального суду.
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04.06.2026 19:44 Ответить
Господи знищ всіх московитів
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04.06.2026 19:44 Ответить
Був, колись великий "геостратег-"многоходовочник", який розробив нову дипломатичну формулу - "Принуждение к миру"... Українці - хороші учні... Вони взяли цю формулу, на озброєння... І "принуждают к миру" - "аж гай шумить...".
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04.06.2026 19:44 Ответить
Щоб воно здохло, падло рашистське.
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04.06.2026 19:50 Ответить
 
 