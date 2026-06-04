Лавров: Россия не видит готовности Украины к мирному диалогу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет о якобы готовности России к мирным переговорам с Украиной, однако Киев якобы виноват в том, что диалог отсутствует.

Об этом Лавров заявил в комментарии пропагандистскому ресурсу RT Arabic, передает Цензор.НЕТ.

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О переговорах

Глава российского дипломатического ведомства в очередной раз пытался переложить ответственность за продолжение агрессии на украинскую сторону и ее партнеров.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу с другой стороны. Мы не можем найти с другой стороны тех, с кем мы могли бы вести диалог", — цинично заявил Лавров.

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Он также добавил, что европейские предложения о предоставлении гарантий безопасности Украине после прекращения огня являются "попыткой увековечить нацистский режим".

"Европейцы говорят: остановите россиян, выдвиньте россиянам условия, а мы, Европа, предоставим гарантии безопасности Украине, той Украине, которая останется после прекращения огня, — но это означает, что они хотят увековечить нацистский режим, не выдвигая ему никаких требований по выполнению Устава ООН", — посетовал Лавров.

"Война Байдена стала войной Трампа"

Отдельное внимание глава российского МИД уделил позиции США. Он признал, что, несмотря на публичные обещания Дональда Трампа быстро остановить войну, реальные действия и заявления госсекретаря США Марко Рубио свидетельствуют о продолжении проукраинского курса.

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"Учитывая то, что сказал Марко Рубио, — а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, — учитывая то, что он сказал о поддержке Украины, уже нет, по сути, различий в подходах США и Европы. То, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа", — говорит он.

Лавров добавил, что если бы США продвигали свою мирную инициативу "по-настоящему" (то есть на условиях капитуляции Киева, — ред.), стороны якобы "давно бы сидели за столом переговоров".