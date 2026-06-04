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Новини переговори з РФ Мирна угода щодо припинення війни
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Лавров: Росія не бачить готовності України до мирного діалогу

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує про нібито готовність Росії до мирних переговорів з Україною, однак Київ буцімто винний в тому, що діалог відсутній.

Про це Лавров заявив у коментарі пропагандистському ресурсу RT Arabic, передає Цензор.НЕТ.

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Про перемовини

Очільник російського дипломатичного відомства вкотре намагався перекласти відповідальність за продовження агресії на українську сторону та її партнерів.

"Ми неодноразово заявляли, що готові вести переговори щодо України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку. Ми не можемо знайти з іншого боку тих, з ким ми могли б вести діалог", - цинічно заявив Лавров.

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Він також додав, що європейські пропозиції щодо надання безпекових гарантій Україні після припинення вогню є "спробою увічнити нацистський режим".

"Європейці кажуть: зупиніть росіян, висуньте росіянам умови, а ми, Європа, надамо гарантії безпеки Україні, тій Україні, яка залишиться після припинення вогню, — але це означає, що вони хочуть увічнити нацистський режим, не висуваючи йому жодних вимог щодо виконання Статуту ООН", - поскаржився Лавров.

"Війна Байдена стала війною Трампа" 

  • Окрему увагу очільник російського МЗС приділив позиції США. Він визнав, що попри публічні обіцянки Дональда Трампа швидко зупинити війну, реальні дії та заяви державного секретаря США Марко Рубіо свідчать про продовження проукраїнського курсу.

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"З огляду на те, що сказав Марко Рубіо, — а у мене з ним ділові стосунки, буквально два тижні тому обговорювали з ним українську ситуацію, — з огляду на те, що він сказав про підтримку України, вже немає, по суті, відмінностей у підходах США та Європи. Те, що сказав Марко Рубіо в Конгресі про роль США не як посередника, а як країни, що підтримує Україну, свідчить про протилежне, що це вже війна Байдена стала війною Трампа", - каже він.

Лавров додав, що якби США просували свою мирну ініціативу "по-справжньому" (тобто на умовах капітуляції Києва, - ред.), сторони нібито "давно були б за столом переговорів".

Автор: 

Лавров Сергій (1697) перемовини (3801) росія (70300) США (26685) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+13
Іго-гоооооооо!!!Фр-рррр...
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04.06.2026 19:25 Відповісти
+12
Воно перестане брехати тільки тоді коли здохне. Як би хотілося бачити його бовтаючимся на мотузці на дереві..
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04.06.2026 19:33 Відповісти
+12
А лопатою по конячій морді, щоб баньки вискочили.
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04.06.2026 19:35 Відповісти
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Іго-гоооооооо!!!Фр-рррр...
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04.06.2026 19:25 Відповісти
З цієї шкапи пора вже здерти підкови!
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04.06.2026 19:37 Відповісти
Ти вже заїбав своєю простотою - кацапи не б"ють - тільки Україна продовжує воювати
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04.06.2026 19:25 Відповісти
Та нікого він не ***, а просто без толку дрочить!
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04.06.2026 19:38 Відповісти
лаврун лаврал, лаврёт и всегда будет лаврать
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04.06.2026 19:27 Відповісти
Воно перестане брехати тільки тоді коли здохне. Як би хотілося бачити його бовтаючимся на мотузці на дереві..
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04.06.2026 19:33 Відповісти
Здичавілі, НАХ.. з України!
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04.06.2026 19:28 Відповісти
Морда коняча ,докажи дебіл сучий, що в Україні нацистський режим.Це ваше бандитське кодло з кооператива "Озеро" захватило владу в паРаші,підняли їх з колін поставили раком і трахаєте 25 років,промили мізки "народу-побєдітєлю" по распітію "бояришника" і денатурата і втираєте,поучаїте як кому жити,а самі в гівні ковирсаєтесь.Ваш режим нацистський назва йому в 21 віці буде -РАШИЗМ.Там де руській мір,там гівном воняє
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04.06.2026 19:31 Відповісти
Якщо конкретно,мав би говорити про слугу.
Також,про козиря,про якого чомусь вічний мовчок від тов.лаврова.
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04.06.2026 19:31 Відповісти
Дайте вже йому 1 гр того нікотину
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04.06.2026 19:31 Відповісти
І ще 3гр контрольних
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04.06.2026 19:38 Відповісти
Кремлівський блазень, кобиляча голова 🤮
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04.06.2026 19:34 Відповісти
А лопатою по конячій морді, щоб баньки вискочили.
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04.06.2026 19:35 Відповісти
Здохни вже,старий кацапській підар!
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04.06.2026 19:36 Відповісти
В понимании лаврова, мирные переговоры - это согласие Украины на капитуляцию с потерей 4-х областей и Крыма.
лавров, а почему Сталин не предлагал мирные переговоры Гитлеру, когда тот был на расстоянии вытянутой руки от москвы?
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04.06.2026 19:37 Відповісти
Пишуть , що пропонував... Пропонував віддать Україну, Білорусь, та Прибалтику. Але Гітлер на це не пішов - бо планував вийти на ось Архангельськ-Астрахань...
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04.06.2026 19:50 Відповісти
ачєрєдной брєд сівай кабили...
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04.06.2026 19:37 Відповісти
https://t.me/voynareal/137634 👌«Это п*здец, нас в*бало»: кадри наслідків вчорашнього удару по корвету «Бойкий» в Кронштадті - кажуть, що і 200-ті теж є
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04.06.2026 19:38 Відповісти
Саме завдяки трампу сша стали допомагати росіянам, тепер вони можуть говорити все що завгодно, а тепер якщо об'єктивно, Україна завдяки мужності та невеликої допомоги Європи протистоїть росії та китаю і приховано сша. Ото фігня, як нас не *******.
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04.06.2026 19:39 Відповісти
Рядом,падло, подібно рібентропу,сидітимиш біля Ху...ла на лаві міжнародного кримінального суду.
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04.06.2026 19:44 Відповісти
Господи знищ всіх московитів
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04.06.2026 19:44 Відповісти
Був, колись великий "геостратег-"многоходовочник", який розробив нову дипломатичну формулу - "Принуждение к миру"... Українці - хороші учні... Вони взяли цю формулу, на озброєння... І "принуждают к миру" - "аж гай шумить...".
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04.06.2026 19:44 Відповісти
Якщо використовувати європейську дипломатичну мову то Україна робить фізичні зауваження і глибоко вводить санкції.
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04.06.2026 20:21 Відповісти
Щоб воно здохло, падло рашистське.
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04.06.2026 19:50 Відповісти
Кінь педальний ніколи не скаже виділеного мною терміну в наступній цитаті "Ми неодноразово заявляли, що готові вести переговори щодо капітуляції України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку". Хоча саме це він і має на увазі
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04.06.2026 20:02 Відповісти
Коли ти нациська істота здохнеш нарешті разом з своїм господарем ,рашизм це невеліковне їх треба тільки знищувати іншої мови ці злочинці не розуміють.
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04.06.2026 20:06 Відповісти
 
 