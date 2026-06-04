Лавров: Росія не бачить готовності України до мирного діалогу

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує про нібито готовність Росії до мирних переговорів з Україною, однак Київ буцімто винний в тому, що діалог відсутній.

Про це Лавров заявив у коментарі пропагандистському ресурсу RT Arabic, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про перемовини

Очільник російського дипломатичного відомства вкотре намагався перекласти відповідальність за продовження агресії на українську сторону та її партнерів.

"Ми неодноразово заявляли, що готові вести переговори щодо України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку. Ми не можемо знайти з іншого боку тих, з ким ми могли б вести діалог", - цинічно заявив Лавров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія "особливо" не бажає йти на поступки щодо завершення війни в Україні, - Рубіо

Він також додав, що європейські пропозиції щодо надання безпекових гарантій Україні після припинення вогню є "спробою увічнити нацистський режим".

"Європейці кажуть: зупиніть росіян, висуньте росіянам умови, а ми, Європа, надамо гарантії безпеки Україні, тій Україні, яка залишиться після припинення вогню, — але це означає, що вони хочуть увічнити нацистський режим, не висуваючи йому жодних вимог щодо виконання Статуту ООН", - поскаржився Лавров.

"Війна Байдена стала війною Трампа"

Окрему увагу очільник російського МЗС приділив позиції США. Він визнав, що попри публічні обіцянки Дональда Трампа швидко зупинити війну, реальні дії та заяви державного секретаря США Марко Рубіо свідчать про продовження проукраїнського курсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські союзники готують план переговорів України з РФ, - Bloomberg

"З огляду на те, що сказав Марко Рубіо, — а у мене з ним ділові стосунки, буквально два тижні тому обговорювали з ним українську ситуацію, — з огляду на те, що він сказав про підтримку України, вже немає, по суті, відмінностей у підходах США та Європи. Те, що сказав Марко Рубіо в Конгресі про роль США не як посередника, а як країни, що підтримує Україну, свідчить про протилежне, що це вже війна Байдена стала війною Трампа", - каже він.

Лавров додав, що якби США просували свою мирну ініціативу "по-справжньому" (тобто на умовах капітуляції Києва, - ред.), сторони нібито "давно були б за столом переговорів".