РФ ждет визита Уиткоффа и Кушнера, чтобы услышать, как они планируют выполнять договоренности по Украине, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
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По словам Лаврова, Россия якобы "придерживается договоренностей, достигнутых 15 августа прошлого года на Аляске".
"Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, согласованная на основе американского предложения, будет воплощаться в жизнь", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.
Также он рассказал, что в России в ближайшее время ожидают визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.
"Конечно, будем надеяться, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные исключительно на их предложении", - глава МИД РФ.
Разговор Зеленского с Трампом
- Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
- Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
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Все залежатиме від того, яку таблетку він прийме зранку 😂
Це щось новеньке
завуальовано натякає, що ***** з трамплом вже все поРішали?
Ось таке воно, «мистецтво угоди» від Помаранчевого кловуна.
Іран заявляє, що Тромб погодився виділити $300 мільярдів на відновлення Ірану. Негайно буде розблоковано $24 мільярди заморожених активів. Іран стверджує, що частину цих грошей уже передано.
П.С. Тромб увесь час з апломбом заявляв, що він не дав Україні нічого. Натомість, Україна, начебто заборгувала перед США ті ж $300 млрд.
Вони просто хотіли їздити по світу , підписувати мільярдні угоди і брати комісійні.
а чекісти (московські куратори) ніяк не можуть вдуплитись, чого це спочатку платити комісійні, а потім домовленості. Домовлялись навпаки
- А ссуть оні, Пєтька, в унітаз.