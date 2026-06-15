РФ ждет визита Уиткоффа и Кушнера, чтобы услышать, как они планируют выполнять договоренности по Украине, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Лаврова, Россия якобы "придерживается договоренностей, достигнутых 15 августа прошлого года на Аляске".

"Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, согласованная на основе американского предложения, будет воплощаться в жизнь", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.

Также он рассказал, что в России в ближайшее время ожидают визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

"Конечно, будем надеяться, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные исключительно на их предложении", - глава МИД РФ.

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Разговор Зеленского с Трампом

Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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