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РФ ждет визита Уиткоффа и Кушнера, чтобы услышать, как они планируют выполнять договоренности по Украине, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По словам Лаврова, Россия якобы "придерживается договоренностей, достигнутых 15 августа прошлого года на Аляске".

"Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, согласованная на основе американского предложения, будет воплощаться в жизнь", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.

Также он рассказал, что в России в ближайшее время ожидают визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

"Конечно, будем надеяться, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные исключительно на их предложении", - глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет добиваться "полного восстановления прав россиян и русскоязычных" в Украине, - Лавров

Разговор Зеленского с Трампом

  • Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте: В попытках преодолеть топливный кризис правительство РФ разрешило своим НПЗ выпускать топливо пониженного качества, - росСМИ

Автор: 

Кушнер Джаред (73) Лавров Сергей (2405) россия (97904) Стив Уиткофф (317)
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Топ комментарии
+8
Так відверто і демонстративно вимагати звіт?
Це щось новеньке
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15.06.2026 14:05 Ответить
+7
На кАвЙОр ***** викликає, чи шо?!
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15.06.2026 14:08 Ответить
+3
вони рудому гроші платять
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15.06.2026 14:06 Ответить
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Може таки Трамп псіхане? Як не як на зятя наїжджають.
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15.06.2026 14:03 Ответить
Цей похмурий кінь ще мріє, що Трамп щось буде виконувати . Вони переговорний трек по Ірану що не спостерігали? Ще та фантастика! Отаке і на них очікує: сьогодні мир і дружба завтра - ракети і бомби. І так три місяці...
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15.06.2026 14:14 Ответить
То всього лише вітьок & зятьок, а для Трампа нема нікого важливішого за самого Трампа
Все залежатиме від того, яку таблетку він прийме зранку 😂
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15.06.2026 14:18 Ответить
Так відверто і демонстративно вимагати звіт?
Це щось новеньке
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15.06.2026 14:05 Ответить
вони рудому гроші платять
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15.06.2026 14:06 Ответить
Трамп давно заявив, що в Анкориджі ніяких домовленостей не було. Вони навіть сумісної прес-конференції не зробили і обіду теж не було - випендаляли швидко пуйло назад в рашку за незговірливість. І ще там про якесь виконання розмріялися, наволочі!
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15.06.2026 14:19 Ответить
На кАвЙОр ***** викликає, чи шо?!
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15.06.2026 14:08 Ответить
На перекличку агентури
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15.06.2026 14:42 Ответить
Довбой@б щось там кукурікає...Білий шум.
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15.06.2026 14:08 Ответить
Чорним ротом можна згенерувати лише чорний шум!
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15.06.2026 14:40 Ответить
Я так розумію автор цього повідомлення кавказець, бо що це за такий родич "зят"?
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15.06.2026 14:10 Ответить
Дожилась Америка, вже якийсь старий російський підораs висуває їй пред'яву
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15.06.2026 14:13 Ответить
Це стара шкапа так завуальовано натякає, що ***** з трамплом вже все поРішали?
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15.06.2026 14:15 Ответить
це він про обмін територіями ,які не реальні
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15.06.2026 14:15 Ответить
Затьок та Вітьок - солодка парочка.
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15.06.2026 14:16 Ответить
Цікаво ,що ніхто офіційно не завив повний текст домовленостей на Алясці.
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15.06.2026 14:18 Ответить
Что курит эта унылая лошадь?
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15.06.2026 14:23 Ответить
@ (в перекладі):
Ось таке воно, «мистецтво угоди» від Помаранчевого кловуна.
Іран заявляє, що Тромб погодився виділити $300 мільярдів на відновлення Ірану. Негайно буде розблоковано $24 мільярди заморожених активів. Іран стверджує, що частину цих грошей уже передано.
П.С. Тромб увесь час з апломбом заявляв, що він не дав Україні нічого. Натомість, Україна, начебто заборгувала перед США ті ж $300 млрд.

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15.06.2026 14:24 Ответить
У джедаев принято понарошку играть пока лох не сядет. Вот тромб и сел.
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15.06.2026 14:29 Ответить
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15.06.2026 14:25 Ответить
А еще запретить ********** Нибиру прятаться в гелиосфере Солнца
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15.06.2026 14:30 Ответить
"Ми чекаємо відповіді, як ви збираєтеся виконувати нашу домовленість про капітуляцію України?" Рубіо каже, що її не було, але ж руде - хворе, 81-й рік, про що він там домовлявся в анкоріджі в автомобілі, а головне, при чому там Україна до їх словесного поносу, певно й не пам'ятає, погано що істота з деменцією не спростувала, що вона за спиною України ні про що не домовлялася, а хоч би й домовилася, нехай домовляються разом хоч про окупацію Марсу, але при чому до їх душевної зустрічі Україна?
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15.06.2026 14:26 Ответить
Ну это конечно, это всенепременно, Витёк с Зятьком растолкуют как США встанут раком перед ****** надо только немного подождать ...
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15.06.2026 14:31 Ответить
У деда шиза, возомнил себя даже не улусом джучи, и не РФССР, а целым СССР. Хотя СССР даже с той мощью не ********* на США без повода.
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15.06.2026 14:36 Ответить
Да, глядя на всех этих старых приматов, понимаешь как выглядят особи с ярко выраженной деменцией.
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15.06.2026 14:51 Ответить
Думав що США вже опускати нікуди, так обдолбана конячка почала агентуру в пресі зливати. Вже викликає офіційно для звіту. Хоча трампанутома начхати, він як агент зобов'язаний підкоритися і відправити
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15.06.2026 14:32 Ответить
вітьок і кушнір - вони самі не в курсі, що від них хочуть .

Вони просто хотіли їздити по світу , підписувати мільярдні угоди і брати комісійні.

а чекісти (московські куратори) ніяк не можуть вдуплитись, чого це спочатку платити комісійні, а потім домовленості. Домовлялись навпаки
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15.06.2026 14:34 Ответить
Потім в опломбованому товарному вагоні приїде переодягнений у жіночу сукню абрамовіч до києва, перетереть за дух омана і анкоріджа в сортіре адміністрації.
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15.06.2026 14:35 Ответить
Про суть "домовленостей Анкоріджа" десь є написано? Хоча би про суть?
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15.06.2026 14:37 Ответить
- А в чьом суть, Васілій Івановіч?
- А ссуть оні, Пєтька, в унітаз.
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15.06.2026 14:46 Ответить
Мабуть хочуть обговорити шляхи виконання гарантій безпеки які США і Росія гарантували відповідно до Будапештського меморандуму, хочуть вибачитись перед Україною, компенсувати всі заподіяні матеріальні збитки, повернути окуповані теріторії Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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15.06.2026 14:45 Ответить
Я теж так подумав
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15.06.2026 15:09 Ответить
Вікові та Кушнір це не про обов'язки та дипломатію - це про гроші, хабарі та гешефти без обов'язків та відповідальності.
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15.06.2026 15:09 Ответить
 
 