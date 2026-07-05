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Новини Мирні перемовини
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РФ не збирається розпочинати реальні мирні переговори до 2027 року, - FT

переговори

Росія навряд чи погодиться на серйозні переговори раніше лютого 2027 року. Російський диктатор Володимир Путін розраховує до цього моменту повністю захопити Донецьку область та дочекатися, поки США змусять Україну піти на поступки.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ не хоче йти на компроміси 

"Зосередженість Росії на максималістських цілях Путіна означає, що Москва навряд чи візьме участь у будь-яких змістовних переговорах до лютого наступного року, зазначила особа в Москві, залучена до непублічних переговорів щодо припинення війни", - йдеться у публікації.

Співрозмовник видання з російської сторони розповів, що "наразі найкращим варіантом для росіян, як і раніше, залишається те, що американці "передадуть" їм Україну".

"Вони не дають ані найменшого натяку на будь-які поступки. Вони продовжують повторювати одні й ті самі цілі… Їхня позиція в переговорах, по суті, означає, що підстав для переговорів немає", - поділився співрозмовник видання.

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План Путіна щодо Донеччини

Крім того, джерела зазначили, що Путін віддав наказ своїм військам захопити всю Донецьку область до кінця року, незважаючи на те, що наземний наступ Росії значно сповільнився.

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Автор: 

перемовини (3852) путін володимир (25562) росія (70726)
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Топ коментарі
+4
А що зміниться після лютого 27 року? Руки вгору, ми йдемо на переговори? Ситуація розвивається стрімко і блискавично, восени кажуть що Крим може відійти в дійсно рідну гавань України і дефіцит палива (і газу, їжі і ТД) можливий на рашці, ким вони зібралися воювати? Ішаками? Там один чел на якійсь платформі поставив 500к доларів на те що пукіна усунуть до кінця року від влади..будемо тримати пальці.
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05.07.2026 23:08 Відповісти
+2
Заїбуться, вони з Часового Яру три роки вилізти не можкть.
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05.07.2026 23:30 Відповісти
+1
так це добре що він такий шизанутий.
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05.07.2026 23:12 Відповісти

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