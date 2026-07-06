Ніхто не може передбачити, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, - Рютте

Попри те, що Сили оборони України демонструють дедалі кращі результати на фронті, наміри російського диктатора Володимира Путіна залишаються непередбачуваними. Наразі жоден із лідерів Заходу не може спрогнозувати, які саме чинники змусять очільника Кремля сісти за стіл мирних перемовин.

Про це на пресконференції в Анкарі напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО сказав генсек альянсу Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Зеленський готовий, Путін — ні

Рютте звернув увагу на те, що українська сторона займає максимально відкриту позицію щодо дипломатичного розв'язання конфлікту, тоді як російський режим свідомо йде на ескалацію.

"Президент України готовий сісти за стіл переговорів з Путіним у будь-якому форматі, щоб закінчити цю війну. І, очевидно, поки що Путін відмовляється", – зазначив очільник Альянсу.

При цьому Рютте окремо похвалив адміністрацію Сполучених Штатів за збереження та відкриття прямих каналів комунікації з Москвою, оскільки ці кроки, за його словами, допомогли "вивести ситуацію із глухого кута".

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Удари України вглиб РФ

Попри відмову Кремля від переговорів, військове та економічне становище Росії невпинно погіршується під тиском українських ударів, заявив Рютте.

"Українці почуваються дедалі краще на полі бою. Але зрештою, я не можу передбачити, що має статися, щоб Путін сів за стіл переговорів. Я думаю, що ніхто тут не може цього передбачити. Важко зазирнути в голову цього хлопця. Але ми бачимо, що його економіка перебуває у скрутному становищі. Україна завдає ударів вглиб РФ по життєво важливій енергетичній та оборонній промисловій інфраструктурі, і, звичайно, Україна демонструє дедалі кращі результати на полі бою", – наголосив генсек.

Водночас генсек НАТО закликав союзників позбутися ілюзій щодо швидкого прориву, оскільки Путін демонструє абсолютну байдужість до життя власних громадян та готовий бездумно жертвувати по 35 тисяч російських солдатів щомісяця заради продовження бойових дій.

"Я не знаю, що ще нам потрібно зробити, щоб Путін сів за стіл переговорів", – резюмував Рютте.

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