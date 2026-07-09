УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13527 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
4 185 28

Україна має два місяці, щоб схилити РФ до переговорів, - Павел

Павел про перемовини з РФ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має лише два місяці, щоб відновити мирні переговори з Росією, інакше існує ризик ескалації війни з російського боку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Павела газеті Telegraph

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вікно можливостей

"Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори", – сказав Павел.

Він попередив, що російський диктатор Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, запланованих на 20 вересня

"У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться", – заявив він.

За словами Павела, союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями.

Також дивіться: Зеленський пояснив Трампу, чому Москва не може бути місцем перемовин із РФ: "Це небезпечно. Там літають українські дрони". ВIДЕО

Внутрішні проблеми РФ

Крім того, він зауважив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем.

"Російська громадськість дедалі більше налаштована проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у країні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна й надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів", – наголосив президент Чехії.

Також читайте: Ніхто не може передбачити, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, - Рютте

Автор: 

Павел Петр (228) переговори з Росією (1631)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Не буде ніяких переговорів, ні через два місяці, ні через три, ні через рік, війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
показати весь коментар
09.07.2026 13:12 Відповісти
+13
Им похер. Рабам похер от слова "совсем". К ним нельзя подходить с общечеловеческими мерками.
показати весь коментар
09.07.2026 13:16 Відповісти
+12
А зараз що , не єскалація? Яка може ще бути з їхнього боку єскалація? Вони повинні думати що будуть жрати восени.
показати весь коментар
09.07.2026 13:09 Відповісти

Завантаження...

 
 