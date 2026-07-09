Україна має два місяці, щоб схилити РФ до переговорів, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має лише два місяці, щоб відновити мирні переговори з Росією, інакше існує ризик ескалації війни з російського боку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Павела газеті Telegraph

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Вікно можливостей

"Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори", – сказав Павел.

Він попередив, що російський диктатор Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, запланованих на 20 вересня

"У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться", – заявив він.

За словами Павела, союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями.

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Внутрішні проблеми РФ

Крім того, він зауважив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем.

"Російська громадськість дедалі більше налаштована проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у країні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна й надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів", – наголосив президент Чехії.

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