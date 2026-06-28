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Якщо "дух Анкориджа" й існував, то зараз він точно мертвий, - Сибіга

Сибіга про дух Анкориджа

Росії час відповісти на пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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"Дух Анкориджа" мертвий

"Росіяни полюбляють говорити про "дух Анкориджа". Як і з будь-яким духом, ніхто насправді не знає, що це таке. Проте росіяни в нього вірять і вважають, що всі інші теж мають у нього повірити. Реальність чітко засвідчує одне: якщо "дух Анкориджа" навіть існував, то зараз він точно мертвий", - наголосив він.

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Урок Анкориджа

За словами Сибіги, для Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися.

"Москві час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну.

Що довше Путін відмовлятиметься визнавати реальність – а саме те, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, – то гірше все ставитиме для Росії", - додав міністр.

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Що передувало?

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