Якщо "дух Анкориджа" й існував, то зараз він точно мертвий, - Сибіга
Росії час відповісти на пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Дух Анкориджа" мертвий
"Росіяни полюбляють говорити про "дух Анкориджа". Як і з будь-яким духом, ніхто насправді не знає, що це таке. Проте росіяни в нього вірять і вважають, що всі інші теж мають у нього повірити. Реальність чітко засвідчує одне: якщо "дух Анкориджа" навіть існував, то зараз він точно мертвий", - наголосив він.
Урок Анкориджа
За словами Сибіги, для Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений стати духом і розвіятися.
"Москві час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну.
Що довше Путін відмовлятиметься визнавати реальність – а саме те, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, – то гірше все ставитиме для Росії", - додав міністр.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але все "виглядає навпаки".
- За даними ЗМІ, історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці.
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