Трамп на G7 висловив невдоволення Путіним і натякнув на можливість відмови від домовленостей на Алясці, - Axios

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 скептично ставився до всього, що стосувалося російського диктатора Володимира Путіна, і натякав, що може відмовитися від домовленостей, досягнутих в Анкориджі.

Як інформує Цнзор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Axios.

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Невдоволення Путіним

Так, двоє чиновників, які були присутні на саміті G7 минулого тижня, Трамп під час саміту висловив невдоволення російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, він навіть дав зрозуміти, що може відмовитися від домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі.

Видання зазначає, що згідно з цими домовленостями США погодилися з вимогами Росії про те, що в межах угоди РФ контролюватиме Донбас.

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Тиск на РФ

Стосовно засідання G7 один із чиновників зазначив, що в Європі є сумніви щодо того, чи дійсно американський лідер вживатиме заходів для тиску на РФ.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить", - зазначив чиновник.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але все "виглядає навпаки".

За даними ЗМІ, історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці.

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