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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Трамп на G7 висловив невдоволення Путіним і натякнув на можливість відмови від домовленостей на Алясці, - Axios

Трамп натякнув на відмову від домовленостей з РФ на Алясці

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 скептично ставився до всього, що стосувалося російського диктатора Володимира Путіна, і натякав, що може відмовитися від домовленостей, досягнутих в Анкориджі.

Як інформує Цнзор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Axios.

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Невдоволення Путіним

Так, двоє чиновників, які були присутні на саміті G7 минулого тижня, Трамп під час саміту висловив невдоволення російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, він навіть дав зрозуміти, що може відмовитися від домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі.

Видання зазначає, що згідно з цими домовленостями США погодилися з вимогами Росії про те, що в межах угоди РФ контролюватиме Донбас.

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Тиск на РФ

Стосовно засідання G7 один із чиновників зазначив, що в Європі є сумніви щодо того, чи дійсно американський лідер вживатиме заходів для тиску на РФ.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить", - зазначив чиновник.

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Що передувало?

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Автор: 

путін володимир (25538) Трамп Дональд (9023) Аляска (48)
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Топ коментарі
+5
Юний кубінський піонер Рубіо сказав, що домовленностей не було. Тепер знову є.
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27.06.2026 20:03 Відповісти
+2
Сьогодні не задоволений, а завтра назве "добрим хлопцем"! Він уже настільки загрався сам із собою, що вже не варто серйозно ставитися до будь-якої заяви.)
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27.06.2026 20:22 Відповісти
+1
Щось дуже довго розшифровували пусте базікання рудого.
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27.06.2026 20:13 Відповісти

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