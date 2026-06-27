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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп на саммите G7 выразил недовольство Путиным и намекнул на возможность отказа от договоренностей на Аляске, — Axios

Трамп намекнул на отказ от договоренностей с РФ на Аляске

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 скептически относился ко всему, что касалось российского диктатора Владимира Путина, и намекал, что может отказаться от договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

Как сообщает Цнзор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Axios.

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Недовольство Путиным

В частности, по словам двух чиновников, присутствовавших на саммите G7 на прошлой неделе, Трамп во время саммита выразил недовольство российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, он даже дал понять, что может отказаться от договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже.

Издание отмечает, что согласно этим договоренностям США согласились с требованиями России о том, что в рамках соглашения РФ будет контролировать Донбасс.

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Давление на РФ

Что касается заседания G7, один из чиновников отметил, что в Европе есть сомнения относительно того, действительно ли американский лидер будет принимать меры для давления на РФ.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то сделает", — отметил чиновник.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

путин владимир (32651) Трамп Дональд (8282) Аляска (44)
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Топ комментарии
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Юний кубінський піонер Рубіо сказав, що домовленностей не було. Тепер знову є.
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27.06.2026 20:03 Ответить
+3
Сьогодні не задоволений, а завтра назве "добрим хлопцем"! Він уже настільки загрався сам із собою, що вже не варто серйозно ставитися до будь-якої заяви.)
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27.06.2026 20:22 Ответить
+2
Щось дуже довго розшифровували пусте базікання рудого.
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27.06.2026 20:13 Ответить

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