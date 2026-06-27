Трамп на саммите G7 выразил недовольство Путиным и намекнул на возможность отказа от договоренностей на Аляске, — Axios
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 скептически относился ко всему, что касалось российского диктатора Владимира Путина, и намекал, что может отказаться от договоренностей, достигнутых в Анкоридже.
Как сообщает Цнзор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Axios.
Недовольство Путиным
В частности, по словам двух чиновников, присутствовавших на саммите G7 на прошлой неделе, Трамп во время саммита выразил недовольство российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, он даже дал понять, что может отказаться от договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже.
Издание отмечает, что согласно этим договоренностям США согласились с требованиями России о том, что в рамках соглашения РФ будет контролировать Донбасс.
Давление на РФ
Что касается заседания G7, один из чиновников отметил, что в Европе есть сомнения относительно того, действительно ли американский лидер будет принимать меры для давления на РФ.
"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то сделает", — отметил чиновник.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее Лавров заявил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но все "выглядит наоборот".
- По данным СМИ, историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль