Если "дух Анкориджа" и существовал, то сейчас он точно мертв, - Сибига
России пора ответить на предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Дух Анкориджа" мертв
"Россияне любят говорить о "духе Анкориджа". Как и с любым духом, никто на самом деле не знает, что это такое. Однако россияне в него верят и считают, что все остальные тоже должны в него поверить. Реальность ясно показывает одно: если "дух Анкориджа" и существовал когда-то, то сейчас он точно мертв", - подчеркнул он.
Урок Анкориджа
По словам Сибиги, для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать призраком и рассеяться.
"Москве пора перестать верить в призраки и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне.
Чем дольше Путин будет отказываться признавать реальность - а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, - тем хуже будет становиться для России", - добавил министр.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее Лавров заявил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но все "выглядит наоборот".
- По данным СМИ, историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске.
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