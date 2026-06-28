Если "дух Анкориджа" и существовал, то сейчас он точно мертв, - Сибига

России пора ответить на предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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"Дух Анкориджа" мертв

"Россияне любят говорить о "духе Анкориджа". Как и с любым духом, никто на самом деле не знает, что это такое. Однако россияне в него верят и считают, что все остальные тоже должны в него поверить. Реальность ясно показывает одно: если "дух Анкориджа" и существовал когда-то, то сейчас он точно мертв", - подчеркнул он.

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Урок Анкориджа

По словам Сибиги, для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать призраком и рассеяться.

"Москве пора перестать верить в призраки и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне.



Чем дольше Путин будет отказываться признавать реальность - а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, - тем хуже будет становиться для России", - добавил министр.

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Что этому предшествовало?