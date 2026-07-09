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Новости Мирные переговоры Заявления Лаврова об Украине
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Россия больше не верит, что Запад хочет мирных переговоров по Украине, — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад окончательно перешел к "открытым ультиматумам" в адрес Москвы в отношении переговоров с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует российское агентство "Интерфакс".

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Оскорбления в адрес Москвы

Лавров признал, что европейские лидеры отвергли прихоти Москвы.

"Мы изложили оценки текущего положения дел вокруг Украины, включая действия Запада, которые имитируют его готовность к переговорам. Теперь, как это было объявлено европейцами, (Запад) перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", — возмутился глава МИД страны-агрессора.

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По словам Лаврова, западные лидеры якобы "лицемерно продолжают призывать к переговорному решению",

"Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", — резюмировал российский чиновник.

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Анкоридж

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

  • 4 июня Путин назвал "решение Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.
  • 21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже". Его заявление передает российское государственное агентство ТАСС.
  • 23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске?

15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска, США) встретились президент США Дональд Трамп и лидер Кремля Владимир Путин. Они обсуждали войну РФ против Украины и ряд двусторонних вопросов.

Встреча прошла без участия Владимира Зеленского и европейских лидеров. Украинский президент уже назвал ее "личной победой Путина", заявив, что тот не настроен на мир, а хочет лишь выйти из международной изоляции и отсрочить санкции.

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Автор: 

Лавров Сергей (2415) россия (98221) переговоры с Россией (1515)
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Топ комментарии
+3
Ти ще пам'ятаєш, що таке переговори, шантажист прутіновий.
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09.07.2026 22:17 Ответить
+2
Усі хочуть побачити як ти старий мерин у петлі копитами перебиратимеш.
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09.07.2026 22:19 Ответить
+1
Не вірила, не вірила, а вже не вірить.
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09.07.2026 22:17 Ответить

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