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Новости Прекращение войны Требования РФ относительно прекращения огня
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Россия не согласится на прекращение огня по линии фронта, - Лавров

Кремль продолжит войну до достижения целей, определенных Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль продолжит войну до достижения целей, определенных Владимиром Путиным, и не меняет своей позиции относительно прекращения боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Соответствующее заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.

Он в очередной раз сослался на заявления российского диктатора Владимира Путина, повторив озвученные им в июне 2024 года требования в качестве условия для прекращения войны.

Тогда, выступая в Министерстве иностранных дел РФ, Путин потребовал полного вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, несмотря на то, что российские войска не смогли полностью их оккупировать. Кроме того, Кремль настаивал на международном признании этих регионов, а также Крыма, частью России, отказе Украины от вступления в НАТО и повторил требования о так называемой "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Путин также заявлял, что после выполнения этих условий Россия якобы "немедленно" отдаст приказ о прекращении огня.

"Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достигать целей, которые были поставлены еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел", - подчеркнул Лавров.

Что этому предшествовало?

Лавров также заявил, что Запад окончательно перешел к "открытым ультиматумам" в адрес Москвы в отношении переговоров с Украиной.

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Автор: 

Лавров Сергей (2415) прекращения огня (449)
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Топ комментарии
+12
Звісно. Вони хочуть спалити все на своєму шляху.
Які пропозиції зробив найвеличніший ? Що він може запропонувати українцям ? А, знаю. Треба знищити виробництво добротних дронів Вирій. Так переможемо ! А далі у всьому звинуватимо Кличка і Рошен. Безпрограшна тактика.
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10.07.2026 09:10 Ответить
+10
тоді не 50 мільонів орків будуть сидіти без пального, а вся підіраша.
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10.07.2026 09:09 Ответить
+8
Пам'ятаю фільм "Місце зустрічі змінити не можна", тоді головний герой казав бандитам: "Дірку ти отримаєш", зараз перефразую рашківським бандитам: *** ви получете а не Україну".
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10.07.2026 09:12 Ответить

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