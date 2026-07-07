Україна надіслала Путіну реалістичну пропозицію щодо завершення війни, - МЗС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна має реалістичну та здійсненну пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни.
Його заяву цитує пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Шанс для Кремля
За його словами, припинення бойових дій відповідає інтересам не лише України, а й самого російського керівництва, адже дає шанс уникнути подальшої ескалації та внутрішньої кризи.
"Українська пропозиція для Путіна щодо завершення війни є реалістичною та здійсненною. Це шанс для його режиму уникнути колапсу", — наголосив Сибіга.
Глава МЗС зауважив, що російський диктатор має нарешті визначити очевидне: досягти своїх загарбницьких стратегічних цілей військовим шляхом у війні проти України Росія не зможе.
Чотири стовпи сталого миру
Сибіга також окреслив чотири ключові складові сталого миру, які Україна вважає принциповими:
- Юридично зобов'язуючі двосторонні гарантії безпеки від США;
- Військова присутність міжнародних партнерів на території України ("boots on the ground") за американської підтримки;
- Повноправне членство України в ЄС як елемент гарантій безпеки;
- Подальше зміцнення Збройних Сил України та виділення довгострокового пакета військової допомоги для гарантованого стримування нової потенційної російської агресії.
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