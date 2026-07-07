Україна надіслала Путіну реалістичну пропозицію щодо завершення війни, - МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна має реалістичну та здійсненну пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни.

Його заяву цитує пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.

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Шанс для Кремля

За його словами, припинення бойових дій відповідає інтересам не лише України, а й самого російського керівництва, адже дає шанс уникнути подальшої ескалації та внутрішньої кризи.

"Українська пропозиція для Путіна щодо завершення війни є реалістичною та здійсненною. Це шанс для його режиму уникнути колапсу", — наголосив Сибіга.

Глава МЗС зауважив, що російський диктатор має нарешті визначити очевидне: досягти своїх загарбницьких стратегічних цілей військовим шляхом у війні проти України Росія не зможе.

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Чотири стовпи сталого миру

Сибіга також окреслив чотири ключові складові сталого миру, які Україна вважає принциповими:

Юридично зобов'язуючі двосторонні гарантії безпеки від США;

Військова присутність міжнародних партнерів на території України ("boots on the ground") за американської підтримки;

Повноправне членство України в ЄС як елемент гарантій безпеки;

Подальше зміцнення Збройних Сил України та виділення довгострокового пакета військової допомоги для гарантованого стримування нової потенційної російської агресії.

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