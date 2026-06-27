Санкції чи втрати на фронті не змусять Путіна зупинитися: Війна закінчиться, якщо населення РФ обернеться проти неї, - Стубб

Російського диктатора Володимира Путіна може змусити зупинити війну лише зміна суспільних настроїв всередині Росії.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

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Бунт росіян

Так, Стубб вважає, що лише бунт власного населення проти війни може зупинити Росію.

На його думку, в цьому плані зміна суспільних настроїв всередині країни щодо завершення війни - вже позитивний сигнал.

Він зауважив, що жодні економічні обмеження чи втрати на фронті не здатні Путіна зупинити війну.

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Війна закінчиться, якщо населення обернеться проти неї", – заявив Стубб.

Мирні перемовини

За його словами президента Фінляндії, для успішного початку переговорного процесу Україні та РФ необхідно припинити вогонь щонайменше на 60 днів.

"Нам потрібне шістдесятиденне припинення вогню", – наголосив він.

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Стубб переконаний, що американську формулу відновлення мирного процесу, яка була застосована в Ірані та Газі, необхідно використати в Україні також.

Також він назвав Дональда Трампа дуже хорошим переговірником, який потенційно здатен забезпечити виконання домовленостей між конфліктуючими сторонами.

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