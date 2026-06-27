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Новини Припинення війни
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Санкції чи втрати на фронті не змусять Путіна зупинитися: Війна закінчиться, якщо населення РФ обернеться проти неї, - Стубб

Стубб про припинення війни

Російського диктатора Володимира Путіна може змусити зупинити війну лише зміна суспільних настроїв всередині Росії.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

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Бунт росіян

Так, Стубб вважає, що лише бунт власного населення проти війни може зупинити Росію.

На його думку, в цьому плані зміна суспільних настроїв всередині країни щодо завершення війни - вже позитивний сигнал.

Він зауважив, що жодні економічні обмеження чи втрати на фронті не здатні Путіна зупинити війну.

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Війна закінчиться, якщо населення обернеться проти неї", – заявив Стубб.

Мирні перемовини

За його словами президента Фінляндії, для успішного початку переговорного процесу Україні та РФ необхідно припинити вогонь щонайменше на 60 днів.
"Нам потрібне шістдесятиденне припинення вогню", – наголосив він.

Також читайте: Росія зазнала стратегічної поразки у війні проти України, - Стубб

Стубб переконаний, що американську формулу відновлення мирного процесу, яка була застосована в Ірані та Газі, необхідно використати в Україні також.

Також він назвав Дональда Трампа дуже хорошим переговірником, який потенційно здатен забезпечити виконання домовленостей між конфліктуючими сторонами.

Також читайте: Україна зараз перемагає у війні. Є перелом у динаміці бойових дій, - Держдепартамент США

Автор: 

путін володимир (25538) Стубб Александр (215) війна в Україні (8628)
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Топ коментарі
+7
А для чого йому зупинятися - Україна вже виграла війну.

https://www.rbc.ua/rus/news/putin-strategichno-prograv-stubb-nazvav-tri-1770998031.html "Путін стратегічно програв": Стубб назвав три причини, чому Україна виграє війну

Коротше, втрати 1:8, ракети з пральних машин і взагалі крах російської економіки в наступному році. Триматися до кінця!
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27.06.2026 22:39 Відповісти
+5
Схоже, ця тупа ×уйня озвучена винятково для вилизування Трампа.
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27.06.2026 22:15 Відповісти
+5
Не звизди. Коли Обама опустив нафту до 40 дол за бочку то московити одразу побігли підписувати мінськ-2. А те що Байден, який обіцяв лендліз і санкції з пекла, поклав на обіцянки-цяцянки, не кажучи вже про агента краснова - це зовсім інше питання.
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27.06.2026 22:28 Відповісти

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