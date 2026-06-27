Росія зазнала стратегічної поразки у війні проти України, - Стубб

Росія не досягла своїх цілей у війні, до того ж повномасштабне вторгнення лише посилило європейський курс України та зміцнило НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Politico заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

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Він зазначив, що повномасштабна війна не зміцнила позиції Росії, а навпаки призвела до низки стратегічних поразок Кремля.

За його словами, першим і головним провалом Москви стало те, що майбутнє України тепер нерозривно пов'язане з Європою.

"Провал номер один - Україна буде європейською. Вона буде державою-членом ЄС і зрештою державою-членом НАТО", - наголосив Стубб.

Другим стратегічним провалом Росії президент Фінляндії назвав розширення НАТО. Він підкреслив, що саме російська агресія змусила Фінляндію та Швецію відмовитися від нейтралітету й приєднатися до Альянсу.

Третім наслідком дій Кремля Стубб назвав різке збільшення оборонних витрат у Європі.

"Тож говорити про наділену владою Росію, я просто не вірю в цей наратив", — підсумував фінський лідер.

Що передувало?

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що стримування РФ залежить від реального виконання оборонних зобов’язань союзників, а не лише від заяв.

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