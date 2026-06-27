Россия потерпела стратегическое поражение в войне против Украины, - Стубб

Россия не достигла своих целей в войне, при этом полномасштабное вторжение лишь укрепило европейский курс Украины и усилило НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.

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Он отметил, что полномасштабная война не укрепила позиции России, а наоборот привела к ряду стратегических поражений Кремля.

По его словам, первым и главным провалом Москвы стало то, что будущее Украины теперь неразрывно связано с Европой.

"Провал номер один - Украина станет европейской. Она станет государством-членом ЕС и, в конечном итоге, государством-членом НАТО", - подчеркнул Стубб.

Вторым стратегическим провалом России президент Финляндии назвал расширение НАТО. Он подчеркнул, что именно российская агрессия заставила Финляндию и Швецию отказаться от нейтралитета и присоединиться к Альянсу.

Третьим следствием действий Кремля Стубб назвал резкое увеличение оборонных расходов в Европе.

"Поэтому говорить о России, наделенной властью, - я просто не верю в этот нарратив", - подытожил финский лидер.

Что этому предшествовало?

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сдерживание РФ зависит от реального выполнения оборонных обязательств союзников, а не только от заявлений.

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