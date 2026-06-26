Путин не боится обещаний НАТО, он боится их выполнения, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сдерживание РФ зависит от реального выполнения оборонных обязательств союзников, а не только от заявлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом генсек сказал во время дискуссии в Atlantic Council.

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По его словам, в прошлом году лидеры достигли договоренности об увеличении оборонных расходов до уровня 5% ВВП, а также согласовали дальнейшую поддержку Украины и наращивание оборонного производства.

"Этим летом речь идет о выполнении обязательств, надежном курсе, и тот факт, что в прошлом году мы потратили почти на 20% больше, уже является доказательством того, что это происходит, и теперь мы должны убедиться, что у нас есть надежный путь к 5%, и я вижу, что это абсолютно происходит, особенно когда речь идет об обороне.

Самое главное - чтобы в Москве поняли: "Эй, мы можем бороться с вами уже сегодня, и мы позаботимся о том, чтобы в случае, если вы сделаете какой-то бессмысленный шаг против нас, мы были готовы защищаться", - уточнил Рютте.

Он добавил, что саммит в Гааге стал большим успехом, поскольку страны смогли взять на себя обязательства.

"Но важно выполнить наши обязательства, и именно это, как я вижу, должно произойти в Анкаре, – это еще важнее. Ведь в конце концов Путин не боится обязательств, он боится их выполнения, и именно это мы и делаем, Владимир, мы будем защищаться", – заявил генсек.

Что этому предшествовало?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении стран Альянса существенно усилить оборонно-промышленное сотрудничество и подчеркнул преимущество над Россией.

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