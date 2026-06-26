Путін не боїться обіцянок НАТО, він боїться їх виконання, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що стримування РФ залежить від реального виконання оборонних зобов’язань союзників, а не лише від заяв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це генсек сказав під час дискусії в Atlantic Council.

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За його словами, минулого року лідери досягли домовленості щодо збільшення оборонних витрат до рівня 5% ВВП, а також узгодили подальшу підтримку України й нарощування оборонного виробництва.

"Цього літа йдеться про виконання зобов’язань, надійний курс, і той факт, що минулого року ми витратили майже на 20% більше, вже є доказом того, що це відбувається, і тепер ми маємо переконатися, що маємо надійний шлях до 5%, і я бачу, що це абсолютно відбувається, особливо коли йдеться про оборону.

Найголовніше – щоб у Москві зрозуміли: "Гей, ми можемо боротися з вами вже сьогодні, і ми подбаємо про те, щоб у разі, якщо ви зробите якийсь безглуздий крок проти нас, ми були готові захищатися", – уточнив Рютте.

Та додав, що саміт у Гаазі був великим успіхом, бо країни змогли взяти на себе зобов'язання.

"Але важливо виконати наші зобов’язання, і саме це, як я бачу, має статися в Анкарі, – це ще важливіше. Бо зрештою Путін не боїться зобов’язань, він боїться їх виконання, і саме це ми й робимо, Володимир, ми будемо захищатися", – заявив генсек.

Що передувало?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про намір країн Альянсу суттєво посилити оборонно-промислове співробітництво та наголосив на перевазі над Росією.

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