Друзі Путіна чули від нас, що закінчення війни можливе, - Зеленський

Україна надала пропозиції і ключовим партнерам, і "друзям" російського диктатора Володимира Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Завершення війни можливе

"Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру. Я дякую всім, хто разом із нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя", - зазначив президент.

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Відповідь Росії за війну

Зеленський наголосив, що українські воїни щодня доводять силу української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізовуються.

"Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну – війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну із собою з України – нам війна не потрібна", - додав він.

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