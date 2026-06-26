УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8960 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни
2 548 13

Друзі Путіна чули від нас, що закінчення війни можливе, - Зеленський

Зеленський про припинення війни

Україна надала пропозиції і ключовим партнерам, і "друзям" російського диктатора Володимира Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Завершення війни можливе

"Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру. Я дякую всім, хто разом із нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленостей щодо переговорів РФ з Україною немає, - Пєсков

Відповідь Росії за війну

Зеленський наголосив, що українські воїни щодня доводять силу української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізовуються.

"Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну – війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну із собою з України – нам війна не потрібна", - додав він.

Також читайте: Україна зараз перемагає у війні. Є перелом у динаміці бойових дій, - Держдепартамент США

Автор: 

Зеленський Володимир (28184) перемовини (3840)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Зустріч у присутності представника МКС (і це не Міжнародна Космічна Станція)?! Чи Зе весь час унюханий, і перебуває поза реальністю?!
показати весь коментар
26.06.2026 20:34 Відповісти
+4
В України два вороги : серійні маньяки - путін і його банда, та зільона в злодійська влада !!!
показати весь коментар
26.06.2026 20:37 Відповісти
+2
🤡🤡🤡
показати весь коментар
26.06.2026 20:34 Відповісти

Завантаження...

 
 