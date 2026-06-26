Друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно, — Зеленский

Украина выдвинула предложения как ключевым партнерам, так и "друзьям" российского диктатора Владимира Путина относительно возможности встречи и прекращения войны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Завершение войны возможно

"Украина выдвинула предложения как ключевым партнерам, так и друзьям Путина, которые услышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Нужно, чтобы Россия сделала этот шаг к миру. Я благодарю всех, кто вместе с нами подталкивает Россию к дипломатии. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину, защищать человеческую жизнь", — отметил президент.

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Ответ России за войну

Зеленский подчеркнул, что украинские воины ежедневно доказывают силу украинской меткости. Дальнобойные санкции Украины, санкции средней дальности полностью реализуются.

"Это наши справедливые ответы России за эту войну — войну, которую Россия начала и которую Россия должна закончить. Россия должна унести эту войну с собой из Украины — нам война не нужна", — добавил он.

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