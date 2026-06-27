Санкции или потери на фронте не заставят Путина остановиться: война закончится, если население РФ обратится против нее, — Стубб

Российского диктатора Владимира Путина может заставить прекратить войну лишь изменение общественных настроений внутри России.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

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Бунт россиян

В частности, Стубб считает, что только бунт собственного населения против войны может остановить Россию.

По его мнению, в этом плане изменение общественных настроений внутри страны в отношении завершения войны — уже положительный сигнал.

Он отметил, что никакие экономические ограничения или потери на фронте не способны заставить Путина остановить войну.

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"Война закончится, если население обратится против нее", — заявил Стубб.

Мирные переговоры

По словам президента Финляндии, для успешного начала переговорного процесса Украине и РФ необходимо прекратить огонь как минимум на 60 дней.

"Нам нужно шестидесятидневное прекращение огня", — подчеркнул он.

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Стубб убежден, что американскую формулу возобновления мирного процесса, которая была применена в Иране и Секторе Газа, необходимо использовать и в Украине.

Кроме того, он назвал Дональда Трампа очень хорошим переговорщиком, который потенциально способен обеспечить выполнение договоренностей между конфликтующими сторонами.

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