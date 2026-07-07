Украина направила Путину реалистичное предложение о завершении войны, — МИД
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что у Украины есть реалистичное и выполнимое предложение для российского диктатора Владимира Путина по прекращению войны.
Его заявление цитирует пресс-служба, сообщает Цензор.НЕТ.
Шанс для Кремля
По его словам, прекращение боевых действий отвечает интересам не только Украины, но и самого российского руководства, ведь дает шанс избежать дальнейшей эскалации и внутреннего кризиса.
"Украинское предложение для Путина о завершении войны является реалистичным и осуществимым. Это шанс для его режима избежать коллапса", — подчеркнул Сибига.
Глава МИД отметил, что российский диктатор должен наконец признать очевидное: достичь своих захватнических стратегических целей военным путем в войне против Украины Россия не сможет.
Четыре столпа устойчивого мира
Сибига также обозначил четыре ключевые составляющие устойчивого мира, которые Украина считает принципиальными:
- Юридически обязательные двусторонние гарантии безопасности со стороны США;
- Военное присутствие международных партнеров на территории Украины ("boots on the ground") при американской поддержке;
- Полноправное членство Украины в ЕС как элемент гарантий безопасности;
- Дальнейшее укрепление Вооруженных сил Украины и выделение долгосрочного пакета военной помощи для гарантированного сдерживания новой потенциальной российской агрессии.
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