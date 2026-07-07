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Новости Заявления о мире Прекращение войны
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Украина направила Путину реалистичное предложение о завершении войны, — МИД

Андрей, Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что у Украины есть реалистичное и выполнимое предложение для российского диктатора Владимира Путина по прекращению войны.

Его заявление цитирует пресс-служба, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шанс для Кремля

По его словам, прекращение боевых действий отвечает интересам не только Украины, но и самого российского руководства, ведь дает шанс избежать дальнейшей эскалации и внутреннего кризиса.

"Украинское предложение для Путина о завершении войны является реалистичным и осуществимым. Это шанс для его режима избежать коллапса", — подчеркнул Сибига.

Глава МИД отметил, что российский диктатор должен наконец признать очевидное: достичь своих захватнических стратегических целей военным путем в войне против Украины Россия не сможет.

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Четыре столпа устойчивого мира

Сибига также обозначил четыре ключевые составляющие устойчивого мира, которые Украина считает принципиальными:

  • Юридически обязательные двусторонние гарантии безопасности со стороны США;
  • Военное присутствие международных партнеров на территории Украины ("boots on the ground") при американской поддержке;
  • Полноправное членство Украины в ЕС как элемент гарантий безопасности;
  • Дальнейшее укрепление Вооруженных сил Украины и выделение долгосрочного пакета военной помощи для гарантированного сдерживания новой потенциальной российской агрессии.

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Автор: 

МИД (7085) путин владимир (32680) Сибига Андрей (1019) война в Украине (8631)
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Топ комментарии
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07.07.2026 22:59 Ответить
+2
Тільки українська ядерка принесе мир на віки.
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07.07.2026 23:01 Ответить
+2
Реалістична пропозиція - це знищення кількох мільйонів кацапів та звільнення усіх українських території, і виплата репарацій у вигляді 1трн. доларів для України на відбудову та газ і нафта на 100 років будуть йти до України бескоштовно, і ті кацапи які будуть залишені в рабстві будуть до смерті працювати на відбудову знищеної інфраструктури.
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07.07.2026 23:05 Ответить

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