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Новости Мирные переговоры Прекращение войны
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Мирные предложения Украины находят поддержку и среди окружения Путина, — Зеленский

Зеленський

Предложения Украины о том, как приблизить мир, находят поддержку не только среди партнеров Украины, но и среди окружения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мирные предложения Киева поддерживают в окружении диктатора

Глава государства отметил, что есть новые результаты наших Сил обороны в области дальнобойных санкций против России.

"Бензиновый кризис в России углубляется, вполне справедливо в ответ на нежелание Путина закончить эту войну. Мы выдвинули предложения, как приблизить мир, и имеем поддержку не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина — в вопросе мира. Там понимают, что происходит и что у мира нет альтернативы. Это ощущение в России будет усиливаться. Сегодня наши удары на большие расстояния достигли нескольких регионов самой России, а также объектов на временно оккупированной территории Украины", — сказал глава государства.

Он поблагодарил украинских воинов за меткость.

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"Дальнобойные санкции"

"Хорошо идет операция Службы безопасности Украины по нанесению ударов на большие расстояния. Будем еще больше усиливать это направление: у наших воинов должно быть значительно больше возможностей поражать российских оккупантов именно там, откуда они ведут войну против Украины, – на территории России", – добавил Зеленский.

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Зеленский Владимир (24782) переговоры (5868) россия (98231)
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Топ комментарии
+11
Угу. Патрушев ще в 2020 в Омані тим пропозиціям аплодував...
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10.07.2026 21:45 Ответить
+9
ну ти вже путіну списочок з прізвищами хто там хоче миру відіслав разом з двушкой на мацкву? Отстучался на звєзду ХЄРоя расєї, Вован?
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10.07.2026 21:45 Ответить
+8
воно цей вова, так хоче піти на третій строк ,аж гарячка підпуськає...вже і у ху* ла є голуби миру...нюхати треба меньше 🤡 🤪...
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10.07.2026 21:44 Ответить

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