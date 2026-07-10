Мирные предложения Украины находят поддержку и среди окружения Путина, — Зеленский

Предложения Украины о том, как приблизить мир, находят поддержку не только среди партнеров Украины, но и среди окружения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мирные предложения Киева поддерживают в окружении диктатора

Глава государства отметил, что есть новые результаты наших Сил обороны в области дальнобойных санкций против России.

"Бензиновый кризис в России углубляется, вполне справедливо в ответ на нежелание Путина закончить эту войну. Мы выдвинули предложения, как приблизить мир, и имеем поддержку не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина — в вопросе мира. Там понимают, что происходит и что у мира нет альтернативы. Это ощущение в России будет усиливаться. Сегодня наши удары на большие расстояния достигли нескольких регионов самой России, а также объектов на временно оккупированной территории Украины", — сказал глава государства.

Он поблагодарил украинских воинов за меткость.

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"Дальнобойные санкции"

"Хорошо идет операция Службы безопасности Украины по нанесению ударов на большие расстояния. Будем еще больше усиливать это направление: у наших воинов должно быть значительно больше возможностей поражать российских оккупантов именно там, откуда они ведут войну против Украины, – на территории России", – добавил Зеленский.

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