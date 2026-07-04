Віткофф та Кушнер готові здійснити візити до України та РФ, але "не заради фотосесій", - NYT

Спецпредставники президента США Дональда Трампа - Джаред Кушнер і Стів Віткофф відвідають Київ та Москву лише за умови, якщо з’явиться щось нове для обговорення. Формальні поїздки "заради фотосесії" виключені.

Про це йдеться у статті The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Розчарування Зеленського та закрита дипломатія Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський у коментарі для CBS News висловив розчарування Віткоффом та Кушнером, заявивши, що в Україні досі чекають на їхній візит.

Водночас анонімне джерело, близьке до переговорів, повідомило, що спецпредставники Трампа фактично щодня контактують як з українською, так і з російською стороною. Крім того, вони проводили непублічні особисті зустрічі з посадовцями обох країн.

За словами співрозмовника видання, посланці президента США готові вирушити до Києва та Москви, якщо з’явиться щось нове для обговорення. Лише "заради фотосесій" посадовці не мають наміру їхати.

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Москва "відчайдушно чекає" на посланців Трампа

Тим часом у Москві чекають на поновлення співпраці з Віткоффом та Кушнером.

Росіяни "відчайдушно чекають на повернення Віткоффа та Кушнера", — зазначив один із колишніх дипломатів Томас Гремінгер, керівник швейцарського аналітичного центру, який їздив до Москви для участі у конференції з питань зовнішньої політики Томас Гремінгер.

За словами двох джерел, близьких до Кремля, диктатор Росії Володимир Путін особливо цінує свої відносини із Віткоффом.

"Путін бачить у близькому другові Трампа ключовий канал для досягнення цілей Кремля, які можуть забезпечити лише Сполучені Штати, зокрема домовленості про те, щоб Україна не вступила до НАТО", - пише видання.

Віткофф зустрічався з Путіним сім разів з моменту повернення Трампа на посаду, - востаннє у грудні та січні, коли до нього приєднувся Кушнер. Натомість Україну спецпредставники Трампа ще не відвідували.

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