Уиткофф и Кушнер готовы посетить Украину и РФ, но "не ради фотосессий", - NYT

Спецпредставители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — посетят Киев и Москву только при условии, что появится что-то новое для обсуждения. Формальные поездки "ради фотосессии" исключены.

Об этом говорится в статье The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Разочарование Зеленского и закрытая дипломатия Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для CBS News выразил разочарование Уиткоффом и Кушнером, заявив, что в Украине до сих пор ждут их визита.

В то же время анонимный источник, близкий к переговорам, сообщил, что спецпредставители Трампа фактически ежедневно контактируют как с украинской, так и с российской стороной. Кроме того, они проводили закрытые личные встречи с официальными лицами обеих стран.

По словам собеседника издания, посланцы президента США готовы отправиться в Киев и Москву, если появится что-то новое для обсуждения. Только "ради фотосессий" чиновники не намерены ехать.

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Москва "отчаянно ждет" посланников Трампа

Тем временем в Москве ждут возобновления сотрудничества с Уиткоффом и Кушнером.

Россияне "отчаянно ждут возвращения Уиткоффа и Кушнера", — отметил один из бывших дипломатов Томас Гремингер, руководитель швейцарского аналитического центра, который ездил в Москву для участия в конференции по вопросам внешней политики.

По словам двух источников, близких к Кремлю, диктатор России Владимир Путин особенно ценит свои отношения с Уиткоффом.

"Путин видит в близком друге Трампа ключевой канал для достижения целей Кремля, которые могут обеспечить только Соединенные Штаты, в частности договоренности о том, чтобы Украина не вступила в НАТО", — пишет издание.

Уиткофф встречался с Путиным семь раз с момента возвращения Трампа на пост — в последний раз в декабре и январе, когда к нему присоединился Кушнер. При этом Украину спецпредставители Трампа еще не посещали.

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