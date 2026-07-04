РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9148 посетителей онлайн
Новости Визит Уиткоффа в рф Визит Уиткоффа в Украину
1 792 27

Уиткофф и Кушнер готовы посетить Украину и РФ, но "не ради фотосессий", - NYT

Кушнер и Виткофф готовы приехать в Киев при одном условии

Спецпредставители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — посетят Киев и Москву только при условии, что появится что-то новое для обсуждения. Формальные поездки "ради фотосессии" исключены.

Об этом говорится в статье The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разочарование Зеленского и закрытая дипломатия Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для CBS News выразил разочарование Уиткоффом и Кушнером, заявив, что в Украине до сих пор ждут их визита.

В то же время анонимный источник, близкий к переговорам, сообщил, что спецпредставители Трампа фактически ежедневно контактируют как с украинской, так и с российской стороной. Кроме того, они проводили закрытые личные встречи с официальными лицами обеих стран.

По словам собеседника издания, посланцы президента США готовы отправиться в Киев и Москву, если появится что-то новое для обсуждения. Только "ради фотосессий" чиновники не намерены ехать. 

Читайте также: Зеленский о разговоре с Уиткоффом и Кушнером: Важна активизация дипломатии для завершения войны

Москва "отчаянно ждет" посланников Трампа

Тем временем в Москве ждут возобновления сотрудничества с Уиткоффом и Кушнером.

Россияне "отчаянно ждут возвращения Уиткоффа и Кушнера", — отметил один из бывших дипломатов Томас Гремингер, руководитель швейцарского аналитического центра, который ездил в Москву для участия в конференции по вопросам внешней политики.

По словам двух источников, близких к Кремлю, диктатор России Владимир Путин особенно ценит свои отношения с Уиткоффом. 

"Путин видит в близком друге Трампа ключевой канал для достижения целей Кремля, которые могут обеспечить только Соединенные Штаты, в частности договоренности о том, чтобы Украина не вступила в НАТО", — пишет издание.

Уиткофф встречался с Путиным семь раз с момента возвращения Трампа на пост — в последний раз в декабре и январе, когда к нему присоединился Кушнер. При этом Украину спецпредставители Трампа еще не посещали.

Смотрите также: РФ ждет визита Уиткоффа и Кушнера, чтобы услышать, как они планируют выполнять договоренности по Украине, — Лавров. ВИДЕО

Автор: 

визит (3238) Кушнер Джаред (76) переговоры (5862) россия (98164) Стив Уиткофф (320)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
ГОСПОДИ.......

Ця ера колись ввійде в історію. А хто такий Кушнер? яка в нього посада? Хто надавав йому права? Посада "зять" навіть в середньовіччі нічого не значила

А хто такий Віткофф? Яка в нього посада? "дружбан" це не посада
показать весь комментарий
04.07.2026 03:06 Ответить
+5
Навiщо цi два поца тут потрiбнi ?
показать весь комментарий
04.07.2026 01:34 Ответить
+4
Віткоффу та Кушнеру краще їхати в Ізраїль відмовляти Нетаньяху від нового удару по Ірану.
Без війни, блок Нетаньяху пролетить на виборах в Кнесет (у вересні). Нетаньяху втратить посаду, імунітет і може навіть сісти в тюрьму. Заспокойте Нетаньяху і пообіцяйте йому статус біженця.
показать весь комментарий
04.07.2026 01:34 Ответить

Загрузка...

 
 