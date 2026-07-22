Зеленський планує візит до США для участі у церемонії прощання з сенатором Гремом та зустрічі з Трампом, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість дипломатичної поїздки до США у липні.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у дипломатичних колах, інформує Цензор.НЕТ.

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Програма візиту

Зазначається, що Офіс президента планує візит Зеленського до США, який передбачатиме участь у похороні сенатора Ліндсі Грема, а також можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом у межах продовження мирних перемовин щодо припинення війни РФ проти України.

За інформацією "Суспільного", Зеленський отримав запрошення на церемонію прощання із сенатором Гремом, який є автором закону про додаткові санкції щодо Росії.

"Остаточний план візиту із повним переліком зустрічей та їх учасників, як і його тривалість, на цей час не фіналізований", - йдеться у публікації.

Джерела "Суспільного" додають, що у разі, якщо Зеленський не зможе взяти участь у запланованих подіях, наразі обговорюють, хто очолить українську делегацію у США.

Про можливу поїздку Зеленського до США повідомив з посиланням на джерела і народний депутат Ярослав Железняк.

"За даними від джерел, то вже на цьому тижні президент з командою поїдуть у відрядження до США, де планується зустріч по "мироному треку" + похорони Ліндсі Грема. І по результатам перемовин, можливо, (поки, я так розумію, немає підтвердження) зустріч з президентом США", - написав парламентар.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 22 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з посланцями президента США Дональда Трампа - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

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