Трамп і Зеленський обговорять завершення війни під час зустрічі, - ЗМІ

У Білому домі готуються до зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яка відбудеться 28 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі телеканалу CNN з посиланням на чиновника Білого дому.

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Головна тема — завершення війни

Очікується, що під час переговорів основну увагу приділять мирному процесу між Росією та Україною. Саме ця тема стане ключовою під час зустрічі лідерів.

"Настав час покласти край війні", – прокоментував майбутні переговори представник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Зеленський планує візит до США для участі у церемонії прощання з сенатором Гремом та зустрічі з Трампом.

Перед цим він Зеленський полетів із офіційним візитом до Великої Британії та зустрівся з прем’єр-міністром Енді Бернемом.

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