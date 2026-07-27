Наступна зима може бути дуже важкою, - Зеленський

Наступна зима може бути дуже важкою для українців через удари РФ по енергетиці України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Україну чекає важка зима

Коментуючи кадрові зміни, він зазначив, що зміна очільника уряду перш за все пов'язана з підготовкою до зими.

"Перш за все, нам довелося підготуватися до дуже важкої зими, і ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. Звичайно, це може бути важко чи ще гірше. Це залежатиме від партнерів і від нас", - уточнив глава держави.

Як зазначив Зеленський, на посаді прем'єр-міністра йому потрібна була людина, здатна фокусуватися на енергетичній галузі та чітко усвідомлювати майбутні ризики для країни.

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"Мені дуже потрібен був прем'єр-міністр, який… знає, з чим ми зіткнемося. І ми це зробили", - запевнив Зеленський.

Кадрові зміни в уряді

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

з 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

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