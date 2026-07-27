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Новости Удары по энергетике Кадровые изменения в правительстве
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Следующая зима может быть очень тяжелой, - Зеленский

тец в Киеве

Следующая зима может оказаться очень тяжелой для украинцев из-за ударов РФ по энергетике Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украину ждет тяжелая зима

Комментируя кадровые изменения, он отметил, что смена главы правительства в первую очередь связана с подготовкой к зиме.

"Прежде всего, нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме, и никто даже не может представить, какой она будет. Конечно, она может быть тяжелой или еще хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас", - уточнил глава государства.

Как отметил Зеленский, на посту премьер-министра ему нужен был человек, способный сосредоточиться на энергетической отрасли и четко осознавать будущие риски для страны.

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"Мне очень нужен был премьер-министр, который… знает, с чем мы столкнемся. И мы это сделали", - заверил Зеленский.

Кадровые изменения в правительстве

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Федорова. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летом возможны длительные отключения света из-за жары и обстрелов объектов энергетики, - "Укрэнерго"

Автор: 

Зеленский Владимир (25333) зима (178) Кабмин (13911) энергетика (3595)
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Топ комментарии
+9
Може я до Зеленського в бункер переберуся та мівінкою похарчуюся.
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27.07.2026 09:06 Ответить
+6
Вова йди! Дай шанс Україні вижити!
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27.07.2026 09:11 Ответить
+5
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27.07.2026 09:18 Ответить

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