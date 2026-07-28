Зеленский посетит Сенат США накануне рассмотрения санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретится с сенаторами США накануне рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
Встреча запланирована на вторник в 18:00 по местному времени в здании Капитолия. По киевскому времени она начнется в 01:00 29 июля. Приглашения на мероприятие получили все 100 сенаторов США.
В центре внимания — законопроект о "адских санкциях"
Ожидается, что главной темой переговоров станет законопроект об усилении санкционного давления на Россию и ее торговых партнеров из-за продолжающейся агрессии против Украины.
Документ пользуется двухпартийной поддержкой в Сенате и был инициирован покойным сенатором Линдси Грэмом.
Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, однако настаивает на включении в него дополнительных санкций против Ирана и "Хезболлы".
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