Зеленский посетит Сенат США накануне рассмотрения санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретится с сенаторами США накануне рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

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Встреча запланирована на вторник в 18:00 по местному времени в здании Капитолия. По киевскому времени она начнется в 01:00 29 июля. Приглашения на мероприятие получили все 100 сенаторов США.

В центре внимания — законопроект о "адских санкциях"

Ожидается, что главной темой переговоров станет законопроект об усилении санкционного давления на Россию и ее торговых партнеров из-за продолжающейся агрессии против Украины.

Документ пользуется двухпартийной поддержкой в Сенате и был инициирован покойным сенатором Линдси Грэмом.

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, однако настаивает на включении в него дополнительных санкций против Ирана и "Хезболлы".

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