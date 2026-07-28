Зеленський відвідає Сенат США напередодні розгляду санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрінеться із сенаторами США напередодні розгляду законопроєкту про нові санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill.

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Зустріч запланована на вівторок о 18:00 за місцевим часом у будівлі Капітолію. За київським часом вона розпочнеться о 01:00 29 липня. Запрошення на захід отримали всі 100 сенаторів США.

У центрі уваги - законопроєкт про "пекельні санкції"

Очікується, що головною темою переговорів стане законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію та її торговельних партнерів через триваючу агресію проти України.

Документ має двопартійну підтримку в Сенаті та був ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Президент США Дональд Трамп підтримав законопроєкт, однак наполягає на включенні до нього додаткових санкцій проти Ірану та "Хезболли".

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