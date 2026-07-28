Весь состав Сената США пригласили на встречу с Зеленским для обсуждения нового пакета санкций против РФ, - The Hill

Весь состав Сената США был приглашен на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе обсуждения нового пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hill.

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Визит Зеленского в США

Визит главы государства в Соединенные Штаты связан, в частности, с церемонией прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который внезапно скончался от разрыва аорты вскоре после поездки в Киев. При жизни он активно лоббировал ограничения против российского энергосектора, и сейчас Конгресс пытается согласовать его последний законопроект о санкциях в знак уважения к покойному коллеге.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Украины на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты, в ходе чего должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии стало известно, что Трамп встретится с Зеленским 28 июля: в Белом доме подтвердили переговоры.

В настоящее время Зеленский уже находится в США.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грема и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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