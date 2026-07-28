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Новости Визит Зеленского в США
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Весь состав Сената США пригласили на встречу с Зеленским для обсуждения нового пакета санкций против РФ, - The Hill

Сенат США достиг двухпартийной договоренности, которая позволит прекратить 40-дневный шатдаун.

Весь состав Сената США был приглашен на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе обсуждения нового пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hill.

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Визит Зеленского в США

Визит главы государства в Соединенные Штаты связан, в частности, с церемонией прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который внезапно скончался от разрыва аорты вскоре после поездки в Киев. При жизни он активно лоббировал ограничения против российского энергосектора, и сейчас Конгресс пытается согласовать его последний законопроект о санкциях в знак уважения к покойному коллеге.

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Что этому предшествовало?

Законопроект Грэма-Блюменталя

Законопроект Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканцев Линдси Грема и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

  • введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
  • предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
  • предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает возможность подписания законопроекта Грема о новых санкциях против РФ и хочет включить в него Иран

Автор: 

Зеленский Владимир (25346) США (30236) Линдси Грэм (166)
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