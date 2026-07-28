Повний склад Сенату США запросили на зустріч із Зеленським для обговорення нового пакета санкцій проти РФ, - The Hill

Повний склад Сенату США запросили на переговори з президентом України Володимиром Зеленським під час обговорення нового пакета антиросійських санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hill.

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Візит Зеленського до США

Візит Глави держави до Сполучених Штатів пов'язаний, зокрема, із церемонією прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який раптово помер від розриву аорти невдовзі після поїздки до Києва. За життя він активно лобіював обмеження проти російського енергосектору, і наразі Конгрес намагається погодити його останній санкційний законопроєкт як знак шани покійному колезі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент України наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Згодом стало відомо, що Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори.

Наразі Зеленський вже перебуває в США.

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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