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Новини Візит Зеленського до США
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Повний склад Сенату США запросили на зустріч із Зеленським для обговорення нового пакета санкцій проти РФ, - The Hill

Сенат США досяг двопартійної угоди, що дозволить припинити 40-денний шатдаун.

Повний склад Сенату США запросили на переговори з президентом України Володимиром Зеленським під час обговорення нового пакета антиросійських санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hill.

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Візит Зеленського до США

Візит Глави держави до Сполучених Штатів пов'язаний, зокрема, із церемонією прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який раптово помер від розриву аорти невдовзі після поїздки до Києва. За життя він активно лобіював обмеження проти російського енергосектору, і наразі Конгрес намагається погодити його останній санкційний законопроєкт як знак шани покійному колезі.

Також читайте: У Конгресі США виникли суперечки через санкційний законопроєкт проти Росії

Що передувало?

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту:

  • запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";
  • надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;
  • передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розглядає підписання законопроєкту Грема про нові санкції проти РФ і хоче додати туди Іран

Автор: 

Зеленський Володимир (26496) США (22339) Грем Ліндсі (175)
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