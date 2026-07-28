УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12541 відвідувач онлайн
Новини Візит Зеленського до США Зустріч Зеленського з Трампом
1 271 17

Зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 16:30 і відбуватиметься за зачиненими дверима, - Никифоров

зустріч зеленського і трампа

Переговори президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом заплановані на 16:30 за київським часом у вівторок і відбудуться за зачиненими дверима.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Порядок денний

"9:30 (16:30 за київським часом. - Ред.) зустріч із президентом Трампом, справді без ЗМІ, і очікуємо лише фото звідти", - сказав Никифоров журналістам.

Крім того, Зеленський зустрінеться з президентом Фінляндії Александром Стуббом об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

О 12:30 за Вашингтоном (19:30 за Києвом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає Сенат США напередодні розгляду санкцій проти Росії

Також о 18:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) президент зустрінеться із сенаторами - співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами.

Раніше ЗМІ повідомили, що повний склад Сенату США запросили на зустріч із Зеленським для обговорення нового пакета санкцій проти РФ.

Що передувало?

Також читайте: Трамп і Зеленський обговорять завершення війни під час зустрічі, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (26496) США (22339) Трамп Дональд (8078)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ніби хрипате опудало краще
показати весь коментар
28.07.2026 15:51 Відповісти
+3
О0... Знову будуть протискувати чи притискувати.🤬
показати весь коментар
28.07.2026 15:35 Відповісти
+3
Боже! Допоможи витримати старого, напівдементного бабуїна!!
показати весь коментар
28.07.2026 15:43 Відповісти

Завантаження...

 
 