Зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 16:30 і відбуватиметься за зачиненими дверима, - Никифоров

Переговори президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом заплановані на 16:30 за київським часом у вівторок і відбудуться за зачиненими дверима.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"9:30 (16:30 за київським часом. - Ред.) зустріч із президентом Трампом, справді без ЗМІ, і очікуємо лише фото звідти", - сказав Никифоров журналістам.

Крім того, Зеленський зустрінеться з президентом Фінляндії Александром Стуббом об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

О 12:30 за Вашингтоном (19:30 за Києвом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

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Також о 18:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) президент зустрінеться із сенаторами - співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами.

Раніше ЗМІ повідомили, що повний склад Сенату США запросили на зустріч із Зеленським для обговорення нового пакета санкцій проти РФ.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент України наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Згодом стало відомо, що Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори.

Наразі Зеленський вже перебуває в США.

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