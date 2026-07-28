Зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 16:30 і відбуватиметься за зачиненими дверима, - Никифоров
Переговори президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом заплановані на 16:30 за київським часом у вівторок і відбудуться за зачиненими дверима.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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"9:30 (16:30 за київським часом. - Ред.) зустріч із президентом Трампом, справді без ЗМІ, і очікуємо лише фото звідти", - сказав Никифоров журналістам.
Крім того, Зеленський зустрінеться з президентом Фінляндії Александром Стуббом об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).
О 12:30 за Вашингтоном (19:30 за Києвом) Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.
Також о 18:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) президент зустрінеться із сенаторами - співавторами законопроєкту Ліндсі Грема та іншими конгресменами.
Раніше ЗМІ повідомили, що повний склад Сенату США запросили на зустріч із Зеленським для обговорення нового пакета санкцій проти РФ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президент України наступного тижня планує здійснити візит до Сполучених Штатів, під час якого має відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
- Згодом стало відомо, що Трамп зустрінеться із Зеленським 28 липня: у Білому домі підтвердили переговори.
- Наразі Зеленський вже перебуває в США.
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