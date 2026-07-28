Зеленський розповів про результати переговорів з Трампом: Хороша зустріч, обговорили ППО та виробництво ракет Patriot. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський 28 липня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис глави держави.

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Переговори у Вашингтоні: головні теми зустрічі

Під час розмови президенти обговорили посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд.

Зеленський також висловив Дональду Трампу співчуття через смерть сенатора Ліндсі Грема, якого назвав справжнім другом України.

"Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру", – написав Володимир Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Окремо президенти обговорили можливість отримання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

"Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для Петріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", – повідомив глава держави.

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Дипломатія та подальші контакти команд

За словами Зеленського, під час зустрічі також приділили увагу дипломатичному процесу. Сторони домовилися, що їхні команди узгодять деталі подальшої комунікації.

Президент України подякував Сполученим Штатам за підтримку.

За даними Financial Times, у Києві вважають ці переговори важливою можливістю відновити активну військову та політичну підтримку США після початку другого президентського терміну Дональда Трампа.

28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.

Також цього дня у президента України заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

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