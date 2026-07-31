Трамп поставил под сомнение производство ракет Patriot в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о выдаче лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине пока не принято, что ставит под вопрос один из ключевых оборонных проектов Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

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Трамп отметил, что на данный момент не может подтвердить готовность Вашингтона разрешить Украине производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Я не уверен. Мы рассматриваем этот вопрос", — сказал глава Белого дома.

Он также пояснил, что Соединенные Штаты осторожно относятся к выдаче лицензий на производство такого вооружения.

"Это очень необычное оружие, и... нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы на самом деле не лицензируем оборудование", — добавил американский президент.

Что этому предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" с ракетами-перехватчиками ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Польша предложила Соединенным Штатам создать трехсторонний проект по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины. Производственные мощности предлагается разместить на территории Польши.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot до конца 2026 года.

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