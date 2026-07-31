Трамп поставил под сомнение производство ракет Patriot в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о выдаче лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине пока не принято, что ставит под вопрос один из ключевых оборонных проектов Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Трамп отметил, что на данный момент не может подтвердить готовность Вашингтона разрешить Украине производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.
"Я не уверен. Мы рассматриваем этот вопрос", — сказал глава Белого дома.
Он также пояснил, что Соединенные Штаты осторожно относятся к выдаче лицензий на производство такого вооружения.
"Это очень необычное оружие, и... нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы на самом деле не лицензируем оборудование", — добавил американский президент.
Что этому предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" с ракетами-перехватчиками ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Польша предложила Соединенным Штатам создать трехсторонний проект по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины. Производственные мощности предлагается разместить на территории Польши.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot до конца 2026 года.
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Якого чорта лисого він літав до США ??