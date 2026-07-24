Польша хочет запустить совместное с США и Украиной производство ракет Patriot

Польша предложила Соединённым Штатам создать трехсторонний проект по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины. Производственные мощности предлагается разместить на территории Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

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По словам чиновницы, соответствующую инициативу она представила во время встреч с представителями Пентагона и Государственного департамента США.

"Мы предложили трехстороннее сотрудничество между США, Украиной и Польшей, чтобы производство осуществлялось в безопасном месте", — отметила Собковяк-Чарнецкая.

Она пояснила, что такое предложение учитывает озабоченность американской стороны по поводу безопасности производственных мощностей.

Инициатива стала ответом на заявление Трампа

По словам вице-министра, предложение появилось после заявления президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО о готовности рассмотреть производство компонентов для систем Patriot в сотрудничестве с Украиной.

Собковяк-Чарнецкая подчеркнула, что ракеты для Patriot остаются одним из самых востребованных видов вооружения в мире, поэтому Польша стремится присоединиться к их совместному производству.

Польша хочет стать сервисным центром Patriot

В ходе переговоров польская сторона также предложила создать на своей территории региональный центр технического обслуживания систем Patriot.

В Варшаве считают, что этому способствуют развитие польского оборонно-промышленного комплекса и стратегическое расположение страны на восточном фланге НАТО.

Обсудили военное сотрудничество с США

Отдельной темой переговоров стало расширение американского военного присутствия в Польше. По словам заместителя министра, в США уже создана специальная рабочая группа для реализации этого проекта, аналогичная структура работает и в польском Минобороны.

Кроме того, Варшава ожидает в ближайшее время подписания соглашения о новой американской кредитной линии на 4 млрд долларов в рамках программы Foreign Military Financing для закупки вооружения производства США.

Польская сторона также подчеркнула, что европейский оборонный механизм SAFE не противоречит закупке американской военной техники, а может дополнять ее для усиления безопасности Польши и всего восточного фланга НАТО.

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