Украина совместно с Raytheon будет производить перехватчики для Patriot, — Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Президент отметил, что Raytheon – очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак.

"Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО — перехватчики для "Patriot". Об этом мы с президентом Трампом говорили в Анкаре, и сейчас самое время двигаться в этом направлении", — рассказал Зеленский.

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Другие направления партнерства

Также сообщается, что во время встречи стороны обсудили другие направления партнерства, касающиеся ненаступательного военного оборудования.

"Наши команды — на правительственном уровне и со стороны частного сектора — будут поддерживать контакт, чтобы все доработать. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины", — добавил президент.

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