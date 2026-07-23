Україна спільно з Raytheon вироблятиме перехоплювачі для Patriot, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Президент зауважив, що Raytheon – дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак.

"Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для "Петріотів". Про це ми з Президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку", - розповів Зеленський.

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Інші напрями партнерства

Також повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання.

"Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України", - додав президент.

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