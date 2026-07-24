Польща хоче запустити спільне зі США та Україною виробництво ракет Patriot

Польща запропонувала Сполученим Штатам створити тристоронній проєкт із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot за участю України. Виробничі потужності пропонують розмістити на території Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.

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За словами посадовиці, відповідну ініціативу вона представила під час зустрічей із представниками Пентагону та Державного департаменту США.

"Ми запропонували тристоронню співпрацю між США, Україною та Польщею, щоб виробництво здійснювалося у безпечному місці", - зазначила Собковяк-Чарнецька.

Вона пояснила, що така пропозиція враховує занепокоєння американської сторони щодо безпеки виробничих потужностей.

Ініціатива стала відповіддю на заяву Трампа

За словами віцеміністерки, пропозиція з'явилася після заяви президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО про готовність розглянути виробництво компонентів для систем Patriot у співпраці з Україною.

Собковяк-Чарнецька наголосила, що ракети до Patriot залишаються одним із найбільш затребуваних видів озброєння у світі, тому Польща прагне долучитися до їхнього спільного виробництва.

Польща хоче стати сервісним центром Patriot

Під час переговорів польська сторона також запропонувала створити на своїй території регіональний центр технічного обслуговування систем Patriot.

У Варшаві вважають, що цьому сприяють розвиток польського оборонно-промислового комплексу та стратегічне розташування країни на східному фланзі НАТО.

Обговорили військову співпрацю зі США

Окремою темою переговорів стало розширення американської військової присутності в Польщі. За словами заступниці міністра, у США вже створили спеціальну робочу групу для реалізації цього проєкту, аналогічна структура працює і в польському Міноборони.

Крім того, Варшава очікує найближчим часом підписання угоди про нову американську кредитну лінію на 4 млрд доларів у межах програми Foreign Military Financing для закупівлі озброєння виробництва США.

Польська сторона також наголосила, що європейський оборонний механізм SAFE не суперечить закупівлі американської військової техніки, а може доповнювати її для посилення безпеки Польщі та всього східного флангу НАТО.

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