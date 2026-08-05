Прокуроры просят для Стефанишиной меры пресечения в виде залога в размере 13 млн гривен
Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной, подозреваемой в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.
Об этом из зала суда сообщает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
Позиция стороны обвинения
Сообщается, что прокурор считает, что существует риск того, что Стефанишина будет скрываться.
Он отметил, что Стефанишина занимала высокие государственные должности и, будучи послом в США, она, якобы, приобрела связи, которые могли бы помочь ей скрываться.
Кроме того, у нее есть ряд зарубежных и дипломатических паспортов, и она может свободно пересекать границу.
Что предшествовало
Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.
Возможная причастность Стефанишиной к коррупции
- Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
- САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.
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