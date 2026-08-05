Прокуроры просят для Стефанишиной меры пресечения в виде залога в размере 13 млн гривен

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной, подозреваемой в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

Об этом из зала суда сообщает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

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Позиция стороны обвинения

Сообщается, что прокурор считает, что существует риск того, что Стефанишина будет скрываться.

Он отметил, что Стефанишина занимала высокие государственные должности и, будучи послом в США, она, якобы, приобрела связи, которые могли бы помочь ей скрываться.

Кроме того, у нее есть ряд зарубежных и дипломатических паспортов, и она может свободно пересекать границу.

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Что предшествовало

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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