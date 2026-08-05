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Новости Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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Прокуроры просят для Стефанишиной меры пресечения в виде залога в размере 13 млн гривен

Для Стефанишиной прокуроры просят залог в размере 13,1 млн грн

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной, подозреваемой в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

Об этом из зала суда сообщает hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

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Позиция стороны обвинения 

Сообщается, что прокурор считает, что существует риск того, что Стефанишина будет скрываться.

Он отметил, что Стефанишина занимала высокие государственные должности и, будучи послом в США, она, якобы, приобрела связи, которые могли бы помочь ей скрываться.

Кроме того, у нее есть ряд зарубежных и дипломатических паспортов, и она может свободно пересекать границу.

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Что предшествовало

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

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Автор: 

мера пресечения (686) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (311)
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Топ комментарии
+8
Стефанчуки, аброхамій, кабміндічі, єрмак і татаров, мабуть уже бігають по адресам з шапкою для збору грошей???
Милованов з свириденко, як вчитель і вчителиця, теж у студентів «заліки приймають»….
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05.08.2026 17:29 Ответить
+7
Так то " просто слідчі дії" як каже Стефанишина 😸. За просто дії 13 лямів?) а так може бути?) а взагалі з часом вона стає схожа на прес алкаше Захарову, як і вся українська влада на маленьку російську копію. 🤬🤬
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05.08.2026 17:29 Ответить
+5
в нашій владі є хоч одна особа, яка не замішана у корупціонних скандалах?
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05.08.2026 17:41 Ответить

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